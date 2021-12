El Basket Reino de León necesita la victoria

El CB Reino de León afronta este domino la recta final de la maratoniana semana de partidos ante el Ávila Auténtica (San Esteban,12:30 horas) en una cita donde los leoneses intentarán desquitarse de la dolorosa e inesperada derrota sufrida el pasado sábado en Ourense ante el Bosco que acababa con la imbatibilidad del equipo leonés fuera de su feudo.

El equipo de Álvaro Somovilla recibe a un rival que ha ido de menos a más, pero que aún no conoce la victoria como equipo visitante y llega con la idea de dar la sorpresa en la cancha leonesa. El técnico riojano es consciente de la importancia de este partido, pero también tiene claro que “la Liga nos ha demostrado que no somos imbatibles y que cualquier equipo, si no estamos acertados, nos puede ganar”.

Toca triunfo para el equipo de baloncesto de los Agustinos. Según informa, el servicio de prensa de El Reino de León, el conjunto leonés ha tenido tres días de trabajo para digerir la derrota del pasado miércoles. “Les he tranquilizado, hay partidos en los que las cosas salen peor. Nosotros estamos trabajando bien y estamos en la línea correcta, lo que pasa es que si luego dejamos de hacer cosas nos cuesta más competir”, advierte Somovilla.

El rival abulense “es un equipo que le costó entrar en los primeros partidos, pero ahora ha enganchado una dinámica muy positiva, están jugando mejor y va a ser un muy peligrosos, tenemos los objetivos muy claros para los principales focos de anotación, muy localizado en dos jugadores y también para sus transiciones. Si proyectamos nuestra filosofía de juego la cosa irá bien”, explica en entrenador del equipo leonés.

Han sido ocho días intensos que finaliza con un total de tres partidos disputados. Lo importante es que dos de los jugadores que no pudieron jugar en Ourense, Kike y Marcos, están yaa disposición del entrenador. “Llegamos muy cargados con estos partidos y ahoraincorporar a dos jugadores frescos y con la intensidad que nos van a garantizar, será un punto que nos va a ayudar a competir mejor. La mayoría de los equipos no estamos preparados para este ritmo competitivo y la exigencia de la Liga es máxima con las 30 jornadas y más si hay partido entre semana”.





La derrota ante el Bosco pudo cambiar el devenir de la clasificación, pero todos los rivales directos, salvo el líder (Usal La Antigua) fallaron. “Fue una jornada donde se podía haber hecho más sangre, pero primero lo que tenemos que hacer es cumplir nosotros y después mirar lo que hacen los demás”, sentencia Somovilla.