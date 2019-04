Desde el día 3 de abril el Ayuntamiento de León desarrolla una campaña publicitaria en 566 trenes ALVIA y AVE que unen Madrid con Galicia, Asturias, Cantabria y León. La campaña de promoción de León y su Semana Santa, que se mantendrá hasta el 19 de abril, lleva como lema ‘León, ciudad de Semana Santa. 500 años de Pasión’. A esta promoción se suma la llevada a cabo desde el 12 de marzo en 70 estaciones de las principales líneas de Metro de Madrid, que también sirven para difundir y promocionar la ciudad.

Uno de los carteles instalado en el Metro de la Capital de España, pone de relieve la procedencia leonesa de artistas como Jesús Calleja, Leo Harlem o Imanol Arias, algo que no ha sentado nada bien a Dani Martínez, nacido en Hospital de Órbigo, que ha manifestado a través del Twitter su malestar con el consistorio leonés. El cómico, que presenta en la actualidad el programa de televisión "El concurso del año" que se emite de lunes a viernes en Cuatro, utiliza el sentido del humor para darle un zasca a los "populares" que gobiernan en el Ayuntamiento de la capital leonesa, mencionando el "bonito detalle" de olvidarse de él en esos carteles y remarcando su intensa labor de promocionar León, algo que no hace "por ellos, ni mucho menos, si no por MI CIUDAD y sobre todo SU GENTE".

Los actores Saturnino García, Carmelo Gómez o Roberto Enríquez también son de León...quizás el Ayuntamiento ha reservado otro cartel para ellos junto a Dani Martínez...por no mencionar a artistas, escritores, deportistas...que inundarían no solo el Metro de Madrid, sino las estaciones de Alvia y Renfe de todas las provincias españolas.