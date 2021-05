León iluminará con luces led 22 pasos de peatones para mejorar la seguridad

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado esta mañana en Junta de Gobierno Local la contratación del suministro de materiales con destino a las obras de instalación y legalización y puesta en funcionamiento de iluminación led de 22 pasos de peatones en el término municipal de León con un presupuesto de licitación de 190.000 euros.

Dentro de esta actuación se incluye una de las propuestas ganadoras de los Presupuestos Participativos puestos en marcha por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León dentro de la categoría destinada a las propuestas de las asociaciones y federaciones de vecinos. En concreto se trata de la iluminación de 12 pasos de cebra en las inmediaciones de la calle Mariano Andrés y cuenta con un presupuesto de 100.000 euros.

Son los siguientes: Nº3 y C/San Juan de Prado. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 11. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 18-farmacia. Zona de C/Mariano Andrés; Nº

32 y C/Maestro Velasco. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 80 y Plaza Balanzategui. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 102 y 83. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 87-89. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 141-C/Peña Ercina. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 123 y 148. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 105-130. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 212 y C/Peña Labra. Zona de C/Mariano Andrés; Nº 187 y C/Peña Trevinca. Zona de C/Mariano Andrés y Nº 171 y 218. Zona de C/Mariano Andrés.

Además, también se incluye la iluminación de los pasos ubicados en: Avda. Fernandez Ladreda con Avenida Europa (CC Carrefour); Avda. Fernandez Ladreda con estadio Reino de León; Paseo de Salamanca Nº 43; Avda. Reyes Leones con Plaza San Marcos (Auditorio); Paseo Condesa Sagasta con Plaza San Marcos; Paseo del parque con Calle Campos Góticos (Venatoria); Avda. Europa (Polígono X, nuevo paso intermedio); Avda. José Aguado con fotógrafo Pepe Gracia (frente colegio Luis Vives) y Avda. Príncipe Asturias con Asociación Laringectomizados de León.

En este caso financiados al 75% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo Extraordinario para inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León.

Con la iluminación de los pasos de peatones con led el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León pretende mejorar la seguridad en las calles de la ciudad y, sobre todo, prevenir atropellos a peatones.

Por otro lado, en la sesión de esta mañana también se ha dado luz verde a la contratación del suministro de materiales con destino a las obras de instalación y legalización y puesta en funcionamiento de la mejora de la iluminación de diversas zonas de la ciudad de León en siete lotes diferenciados con un presupuesto de licitación de 459.500 euros IVA incluido.

Las zonas que se van a iluminar son las siguientes: iluminación zonas plaza San Marcelo, Avd. Padre Isla y C/ Dama Arintero; C/ Ruiz de Salazar; C/ Astorga, C/ Quevedo y C/ Ana Mogas; zonas en Santa Ana, C/ Real y Universidad; zonas en Santo Martino, San Claudio y la Lastra; zonas en C/ Isoba, Puente Castro; iluminación de zonas en Polígono X; e iluminación de zonas de la Universidad, C/ Coriscao, C/ Alameda, C/ Cronista Luis Pastrana.

Festival Vecindario

En materia de juventud, la Junta de Gobierno Local ha aprobado los contratos menores privados de espectáculos y artistas para la celebración del Festival Vecindario 24002 que se celebrará el fin de semana del 20 al 22 de agosto en la ciudad de León y contará con actuaciones de danza, teatro, circo, clown y música.

Será la segunda edición de este festival que durante el pasado verano ya llenó de música y diversión las calles del centro de la ciudad de León. Para su celebración se destinarán 16.500 euros de los que 15.000 euros están destinados a la contratación de espectáculos con MAL Asociación y 1.500 euros a hacer lo propio en este caso con la Asociación Cultural UAW/MF [up against the wall, motherfucker!].

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También perteneciente a la Concejalía de Juventud, en la sesión de esta mañana se ha dado luz verde a los contratos menores privados de actividades artísticas para la realización de la programación cultural de la Concejalía de Juventud Cul’21 para lo que se destinan 8.900 euros.

Se trata de una convocatoria compuesta por cuatro proyectos diferentes que están dirigidos a jóvenes de entre 14 y 35 años residentes en León o estudiantes de la ULE, o en algún grado superior de FP y a asociaciones, entidades o colectivos que trabajen con jóvenes. Versarán sobre poesía, cultura leonesa, danza, salud mental, derechos sociales y feminismo y se llevarán a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de este año.

Madrid Fusión

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León también ha aprobado esta mañana el contrato menor de servicio del espacio y stand de la feria Madrid Fusión que se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio con el objetivo de promocionar la ciudad de León como destino gastronómico para lo que se destinarán 6.413 euros.