Aumentan los fraudes a través del teléfono móvil y el correo electrónico

Desde Caja Rural entendemos que, ante la situación económica generada, y las nuevas formas de operar a nivel financiero a través de medios no presenciales (internet, email, teléfono…) se hace imprescindible ofrecer una serie de pautas y consejos para que las operaciones sean seguras.

El incremento de los fraudes que están ocurriendo de manera importante como consecuencia de ello, está siendo alarmante, por lo que aconsejamos sigan al pie de la letra las siguientes indicaciones.

Las claves y las password de nuestras tarjetas son un sistema de seguridad que es efectivo solo si las únicas personas que los conocemos somos nosotros: no los escriba en aplicaciones móviles o papeles que llevamos en nuestras carteras o escritas en nuestras libretas de ahorro o agendas personales.

Si recibe correos, WhatsApp o llamadas telefónicas emitidos en nombre de su entidad, advirtiéndole de alguna anomalía en sus tarjetas, y solicitándoles que accedan a una dirección de correo electrónico para poder solucionarlo, SOSPECHEN. Antes de picar en el enlace, CONTACTEN CON SU OFICINA para asegurarse que el mensaje lo ha enviado nuestra Entidad, en caso de coincidir en fin de semana, acérquense a una oficina con cajero para comprobar que su tarjeta funciona. Si accedan al enlace, y le piden datos de su tarjeta, NO FACILITE NINGUNO; BORRE ESOS MENSAJES PORQUE LE ESTAN INTENTANDO ENGAÑAR.

No use sus tarjetas de Débito y/o Crédito en compras por internet. Contrate, a través de Ruralvía o en su oficina, DE FORMA GRATUITA SU TARJETA VIRTUAL. Es segura, ya que el saldo de la misma es el importe que usted le trasfiera desde su cuenta o tarjeta a su saldo, de forma que, aunque alguien adquiera los datos de su tarjeta, NO PODRÁ HACER OPERACIONES EN SU NOMBRE SI EN EL SALDO DE LA TARJETA NO HAY DINERO. Solicítenos, o hágalo usted mismo desde Ruralvia, el bloqueo de sus tarjetas de débito y crédito para operaciones Online, de forma que esas tarjetas solo operen en cajeros o TPV's presenciales. Dejando su operativa de compra Online a su Tarjeta Virtual.

Por favor, siga nuestras indicaciones para evitar que personas sin escrúpulos se quieran aprovechar de su buena voluntad.