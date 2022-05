Aumentan los apoyos a la movilización del 12 de mayo

Día a día se van sumando colectivos, asociaciones y leoneses en general a la convocatoria “Yo paro por León”.

Los dirigentes del PP, PSOE y UPL afirman que acudirán a la manifestación, así como responsables de organizaciones agrarias y empresariales.

Los sindicatos hacen un llamamiento para que de 12 a 1 no se vaya a clase, no vayamos a la compra, no consumir, no usar la banca ni los servicios públicos.

La Federación Leonesa de Empresarios se identificó hoy con los motivos que han llevado a la convocatoria de una jornada de movilizaciones en la provincia el jueves 12 por parte de los sindicatos y definió su postura respecto a las principales acciones planteadas. Así, la patronal rechaza el paro de una hora previsto a las 12 de la mañana al tiempo que confirma su participación en la manifestación que partirá de la plaza de San Marcos a las ocho de la tarde.

“La provincia no puede esperar más. Hay que hacerse oír, que las administraciones den un paso hacia adelante en la defensa de los derechos de León. Que se impliquen y se comprometan porque no han cumplido nada” aseguró el presidente de la Fele, Javier Cepedano.

Lo que reclaman los sindicatos, aseguró el secretario, Álvaro Diez, es lo mismo que defiende la Fele. “No es que nos sumemos, es que son nuestras reivindicaciones para León, que va en el furgón de cola de las provincias”. Según dijo, las promesas de los políticos se han convertido en pura retórica. “No ha habido realidades. No es tal el compromiso real. Las oportunidades son a veces muy exclusivas. El centro de oportunidad León lo está perdiendo permanentemente”, aseguró.

Ambos remarcaron que no ven procedente que el empresariado tenga que asumir el elevado coste que supondría una hora de paro en los centros de trabajo de la provincia, por lo que se desmarcan de esa parte de la convocatoria pero insisten en que comparten las motivaciones y respaldan la manifestación.

También lamentaron que la Mesa por León no haya avanzado hasta la fecha y siga si concretar medidas que propicien el desarrollo económico de la provincia. “No nos vamos a levantar de la Mesa por León” avanzó Cepedano y junto a Diez reclamó que los anuncios y promesas de las administraciones se transformen en hechos.

Respecto al nuevo gobierno autonómico señalaron que le otorgan un margen de confianza y que le reclamarán el cumplimiento de los compromisos anunciados par la provincia.

Por su parte, la Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de León (Hostelería de León) apoya la jornada de movilización convocada por los sindicatos el jueves 12 y se suma a la iniciativa “para reclamar la reindustrialización y aumento de inversiones con la finalidad de frenar la despoblación”.

“Animamos a toda la población a participar en las movilizaciones y conseguir que sean multitudinarias para hacernos oír” señalan en un comunicado en el que apuntan que aunque el paro de la actividad económica no les parezca la medida más idónea para lograr los objetivos de esta convocatoria, “las empresas son libres de tomar la decisión que crean oportuna” y anuncian la presencia de representantes de la asociación en la manifestación convocada para las ocho de la tarde.

Y las centrales sindicales convocantes de la jornada de movilización del 12 de mayo en la provincia leonesa han recibido un manifiesto de apoyo suscrito por un centenar de representantes de distintos ámbitos sociales y profesionales que hacen un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a sumarse al paro laboral de una hora y a las manifestaciones que tendrán lugar a las 20 horas en León, Ponferrada y Villablino.

“Sentimos la situación insultante y denunciable; ante esta, la respuesta es condenatoria frente a los responsables que ni dialogan ni tratan de encontrar y dar respuestas tras décadas; a la vez, ignoran o amenazan a las voces que se alzan delatadoras. Damos nuestro apoyo a esta convocatoria, apoyamos su unidad y brega frente a la pretendida resignación o el humillante silenciamiento. Creemos en las gentes leonesas y en sus capacidades, porque en esta tierra hay futuro”, señala el manifiesto.