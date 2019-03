Antiguos militantes de Vox se integran en una nueva formación política

León cuenta desde hoy con una nueva formación política, 'Contigo somos democracia', que apuesta por “convertir la ciudad de León en el motor principal de la provincia en aspectos como el turismo, la industria o los servicios”, según explicó su secretario provincial, Gregorio García Aller, durante “el bautismo” del partido, que se presentó este miércoles en la ciudad.

Gregorio García Aller explicó que 'Contigo somos democracia' es “un partido que es eminentemente municipalista”, que “en lugar de hacer como habitualmente los partidos que van a abajo arriba aquí tiene que ir de arriba a abajo”, ya que para ellos “lo más importante por su proximidad con las personas son los ayuntamientos”.

Tras varios años de actividad y con origen en Valencia, el partido llega así a la provincia de León, donde hoy Aller aseguró que es de “ideología liberal conservadora, en la que lo primero es la persona con todas las libertades y propiedades que ello conlleva”, de manera que además de en la capital de la provincia, también se encuentra “haciendo gestiones con varios ayuntamientos más”.

En cuando a la ciudad de León, García Aller abogó por “luchar por el desarrollo de León”, que, al ser la capital de la provincia, “debe ser el motor de en determinadas cosas como turismo, industria o servicios”.

No obstante, el secretario provincial de la formación aún no pudo desvelar el nombre que encabezará la lista a la Alcaldía de León. “Es muy prematuro hablar de candidaturas, sí que nos presentaremos, pero acabamos de nacer, tenemos el chupete en la boca, tenemos que organizarnos y prepararnos y por las circunstancias el primer reto que tenemos son las municipales y autonómicas, por las que trabajaremos desde hoy mismo”, apuntó.

En estos momentos, según los datos que aportó Gregorio García Aller, 'Contigo somos democracia' está presidido por José Carlos Rúa, antiguo secretario provincial de Vox León, y cuenta con más de 40 personas afiliadas.

“Todos provenimos de Vox, donde estábamos intentando hacer una labor que no se nos permitió, por lo que hemos optado por irnos y buscarlos la vida, algo que no pasa solo en León, sino que muchos compañeros de toda España con problemas como los nuestros han desembocado aquí, porque teníamos una serie de ideales que en Vox no se los ha permitido desarrollar”, concluyó.