Andy Kawaya, la gran esperanza blanca

Andy Kawaya. Genio y figura. Un encanto de persona y un maravilloso jugador. Sin duda, uno de los mejores de la categoría. En forma, un hombre desiquilibrante y que es casi imposible de parar. Sus rivales lo saben, y le temen. Sin embargo, en una temporada muy difícil, el belga no ha podido demostrar todo lo buen futbolista que es.

Las lesiones no han ayudado en nada a Kawaya. Aún así, su entrada en el césped del estadio "Ruta de la Plata" fue clave para soñar con una remontada, que nunca llegó. Este miércoles se sinceraba en una muy esperada rueda de prensa: "Me siento mucho mejor. Esta temporada no ha sido nada fácil para mí, he tenido muchos problemas físicos, pero ahora me encuentro mucho mejor".

El polivalente futbolista es un deportista muy carismático para la grada. Ahora mismo, después de dos derrotas muy duras, la vuelta del interior puede revertir la situación. De esta manera, continuaba hablando ante los medios de comunicación: "Después de haber trabajado mucho y con la confianza del staff y del equipo, me siento muy bien. Estoy preparado para las tres finales que nos quedan. Tengo muchas ganas de volver, de jugar y de ayudar. Quiero mostrar la mejor versión de mí".

Por otra parte, hoy han vuelto a entrenar Galas y Luque tras recuperarase de sus lesiones musculares. El central es el que mejor se encuentra, aunque es obvio, que en este tipo de lesiones es fácil recaer si arriesgas demasiado. Lo normal es que Idiakez no se la juegue, pero de hacerlo, tendría más posibilidades de volver el defensor que el medio centro.

En otro orden de cosas, aún no hay horario para el choque ante el Celta de Vigo B, de la siguiente semana. Lo que sí parece claro es que ese partido se disputará en "Balaidos".