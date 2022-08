Alessandro Baricco recoge en León el Premio Leteo

El Festival Palabra llena León de literatura, conciertos y exposiciones hasta el 3 de septiembre.

Un festival que ya es reconocido internacionalmente, como explica el organizador, Rafael Saravia.

En el marco del Festival se entregará el Premio Leteo al escritor italiano Alessandro Baricco, el miércoles 24 de agosto, y habrá un concierto del legendario cantautor Paco Ibáñez, el día 2 de septiembre. Ambos eventos tendrán lugar en el Auditorio de León.

El palacio del Conde Luna y el salón de actos del Ayuntamiento, en la calle alfonso V, son los escenarios del Festival, que contará con autores como Olvido García Valdés, Isaac Rosa, Marta Sanz, Agustín Fernández Mallo, o Benjamín Prado.

También figuran escritores locales, como Juan Pedro Aparicio, que presentará una nueva novela.

Por segundo año consecutivo, el Festival Palabra se extenderá también por la provincia, con más actividades, como agradece el diputado de Cultura y responsable del Instituto Leonés de Cultura, Pablo López Presa.

Ayer se inauguró una exposición en la Galería Ármaga, con el título SEDA, homenaje al premio Leteo, Alessandro Baricco, que supone en inicio del FESTIVAL.

Desde el año pasado, el Premio Leteo ha pasado a integrarse en el Festival Palabra que dirige el poeta Rafael Saravia, organizador de ambos eventos literarios a través del Club Cultural Leteo.

Alessandro Baricco es un escritor, dramaturgo y músico italiano nacido en Turín el 25 de enero de 1958. Tras licenciarse en Filosofía y estudiar Piano, sus primeros escritos fueron ensayos de crítica musical, centrándose en la relación entre la música y la modernidad. Colaboró como crítico musical en publicaciones como La Repubblica y La Stampa, y presentó varios programas en Rai Tre. Ha escrito y dirigido varias obras de teatro.

Publicó su primera novela, Castelli di rabbia (Tierras de cristal), en 1991, pero fue su obra Seda (1996) la que realmente le granjeó éxito crítico y comercial a nivel internacional. Varias de sus novelas han sido adaptadas al cine y ha obtenido numerosos premios, entre ellos el Premio Médicis en 1991 por Tierras de cristal y el Premio Viareggio en 1993 por Océano mar. En 1993 Baricco fundó una escuela literaria en Turín, a la que llamó Scuola Holden en honor al personaje principal de El guardian entre el centeno de Salinger. Es notoriamente tímido con la prensa, llegando a promocionar su libro City (1999) exclusivamente por Internet.

En 2003 realizó una versión leída de City junto con el grupo musical Air en el disco City Reading (Tre Storie Western).

SEDA

Alessandro Baricco presentaba la edición italiana de Seda con estas palabras: Ésta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Ésta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, y dolores, que no tienen un nombre exacto que los designe. Esto es algo muy antiguo. Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias. No hay mucho más que añadir. Quizá lo mejor sea aclarar que se trata de una historia decimonónica: lo justo para que nadie se espere aviones, lavadoras o psicoanalistas. No los hay. Quizá en otra ocasión.