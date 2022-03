Agricultores y ganaderos vuelven a las calles de León

La Unión de Campesinos de León convoca una manifestación el día 3 de marzo a las 11:00 de la mañana con salida del parking del estadio de fútbol Reino de León y llegada a la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza de la Inmaculada.

En un comunicado, la organización sindical agraria explica que “Ante la terrible situación que vivimos los agricultores y ganaderos profesionales, que no ha dejado de empeorar, ante la dificultad en la incorporación de las nuevas generaciones y ante la subida generalizada de los costes de producción (gasóleo, luz, pienso, semillas, fitosanitarios, forrajes, fertilizantes, maquinaria, y subida de los demás inputs) y mientras los precios de venta se mantienen congelados sin que se aplique la legislación de la cadena alimentaria a través de herramientas ágiles para proteger las prácticas abusivas que dominan el mercado, la administración permanece impertérrita.

La nueva PAC que viene, no sólo no arregla las deficiencias actuales si no que vuelve a arrinconar a los agricultores y ganaderos. Lejos de simplificar la legislación vigente, nos hunden con más burocracia, más requisitos medioambientales y nos desprotegen frente a los productos importados de terceros países a los que no se les exige el cumplimiento de los mismos estándares.

Toda esta problemática va a suponer una bajada en la producción agrícola y ganadera de alrededor de un 30%. La agricultura y la ganadería sufre además otras inclemencias tales como la fauna salvaje, o en el caso de zonas como La Valduerna, la no regulación de los cauces por parte de la administración en una flagrante dejación de funciones. Todo ello se agrava con la situación política global actual y con la pertinaz sequía que amenaza la campaña actual.

Nuestros poderes públicos no hacen nada para atajar la situación descrita, sólo nos usan como arma arrojadiza en periodos electorales. Somos los hombres y mujeres profesionales, que vivimos fundamentalmente de nuestras explotaciones, los que más sufrimos esta situación ya que nuestras rentas dependen exclusivamente de nuestra actividad. Queremos ser el motor de nuestros pueblos. Unos pueblos que sufren la brecha existente entre el medio rural y urbano, sufriendo la escasez de servicios públicos y privados. Basta ya, no podemos consentir esta situación y debemos unirnos para pararla.

La Unión de Campesinos pide: 1) Una PAC para los agricultores profesionales.

2) El cumplimiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria de forma justa.

3) 3) Democracia en el campo ya.