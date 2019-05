AGENDA VIERNES 31 DE MAYO 2019

HOY VIERNES...

-The Skandalers, Martín H. y Send, en la final del XII Festival Territorio Bosco hoy viernes en la Plaza de San Marcelo, y como grupos invitados el ganador de la pasada edición, Torque, y Lion’s Black Roars de Ruth Marcos. La jornada musical y solidaria dará comienzo a las 11.30 h. con el 9º Mercado de Comercio Justo y Solidario, organizado por Equitánea, en el que participan entidades sociales y solidarias, y con diversas actividades de animación hasta las 23.00 horas. El Festival está organizado por el Colegio Don Bosco, la ONGD Jóvenes y Desarrollo, el Centro Juvenil Don Bosco y el Ayuntamiento de León.

-Bajo el título ‘Crisis sanitaria en Venezuela ¿bulo o realidad?’ hoy viernes a las 20:00 horas, el Museo Gaudí Casa Botines acoge una mesa redonda en la que participarán la periodista Anaida Colmenares, el economista William Diaz y la médica Mirna Andrade. Esta charla coloquio, organizada por residentes venezolanos en León y con el único propósito de analizar la situación sanitaria del país, tendrá lugar en el semisótano de Casa Botines con acceso a través de la calle Ruíz de Salazar (frente al Palacio de la Diputación) y entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

-La sede de la Subdelegación de Defensa de León acoge la exposición 'Enredado en mi cabeza' que presenta una colección de 420 boinas, gorras de barcos, tricornios, cascos y siroqueras, entre otras, de las Fuerzas Armadas -Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil- que puede visitarse de 10 a 14 horas esta semana, con una posible prórroga para la siguiente. La exposición se enmarca dentro de los actos de celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas en León, que incluyen un izado de bandera en la explanada de la Delegación Territorial de la Junta el viernes y una jornada de puertas abiertas en la Base Conde de Gazola del Ferral del Bernesga el sábado.

-La exhibición itinerante conmemorativa del 130 aniversario de UGT titulada ‘130 años de luchas y conquistas' ya se puede visitar en León. Consta de un conjunto de 14 paneles históricos y seis temáticos reflejan los acontecimientos más importantes ocurridos durante la vida del sindicato, repasando los principales logros en los años de protesta: bajo la dictadura de Primo de Rivera, durante la llegada de la II República, la Guerra Civil, en la época de la clandestinidad y el exilio de UGT por la dictadura franquista.

-Conciertos en la Sala Eutherpe en la C/ Alfonso V, nº 10. El viernes 31 de mayo, a las 20 h., DÚO AMA, piano, Brasil, y el 2 de junio, RAÚL CANOSA, piano, Madrid.

-La terraza de la primera planta de El Corte Inglés de León acogerá entre las 10,30 y las 13,30 horas de este sábado un Monográfico de Mastín Español que mostrará a algunos de los mejores ejemplares de esta raza canina oriunda de las montañas de León. Una decena de criadores llegados de diversos puntos de la provincia y de las vecinas de Asturias y Palencia, pasearán ante el público a más de una veintena de sus mejores ejemplares, tanto machos y hembras adultos como cachorros.

-El domingo 2 de junio la Plaza de San Marcelo se convertirá de nuevo en un gran salón de belleza donde 75 peluqueros, barberos y esteticistas ofrecerán sus servicios por un precio mínimo de siete euros. Este evento solidario, ‘León te corta’ que cumple su segunda edición, recaudará fondos para luchar contra el cáncer a través de la investigación y apoyando a los programas de ayuda a los enfermos de cáncer y sus familias.

-El Grupo de Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León ha organizado un curso sobre ‘Ida y vuelta: Contrahistoria del cine español (1931-2018)’ que comenzará el miércoles 5 y finalizará el viernes 7 de junio, en el DEAC del Museo, con la participación del historiador y documentalista Luis E. Pares. El curso es gratuito por orden de inscripción, hay que solicitar la plaza a deac@musac.es con nombre y dos apellidos hasta el martes día 4 o hasta que se completen las 30 plazas previstas

-El Museo de León recibe a la época estival con ‘De gira por España’, la exposición itinerante promovida por el Museo Nacional del Prado con motivo del segundo centenario de la institución, que recalará en la capital provincial y permitirá a los leoneses disfrutar del 17 de junio al 14 de julio de ‘Ceres y dos ninfas’, un cuadro creado por Pedro Pablo Rubens (1577–1640) y Frans Snyders (1579–1657). Además, con motivo de la publicación del monográfico ‘El pintor Enrique Dorda. De León a Nueva York’, el Museo de León destaca como pieza del mes de junio un retrato realizado por dicho artista procedente de la Colección María Concepción Gago, depositada en la institución leonesa.

-La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) acoge una nueva actividad que ha sido impulsada por el ‘Club de Música de la ULE’, y organizada por la Biblioteca Del centro y el Área de Didáctica de la Expresión Musical. Se trata de la exposición ‘Los Discos del Cambio: transformando la música y la sociedad’, que muestra lo que el responsable del club, José Carlos Martín Soriano, califica como “algunos tesoros que marcaron el futuro de la música popular, en las décadas de 1960 y 1970”. La exposición permanecerá en el pasillo de la biblioteca, en la planta baja de la Facultad, hasta el 7 de junio, y podrá ser visitada de lunes a viernes, en el horario normal de apertura del centro.

-'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llega a la carpa instalada en el aparcamiento de la Delegación Territorial de la Junta en León el 13 de junio. La propuesta mezcla circo, cabaret, música y humor de forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja. Las entradas ya están a la venta con una promoción especial del 20 por ciento de descuento para las dos primeras funciones, el jueves 13 de junio a las 20.30 horas y el viernes 14 de junio a las 19.30. La música se convierte en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', con canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores.

-Hasta el 25 de agosto se puede visitar la exposición temporal 'La vida en imágenes. Literatura y cine etnográfico'en el Museo etnográfico Provincial ubicado en Mansilla de las Mulas. Se trata de una muestra producida por la Fundación Joaquín Díaz de Urueña, que está formada por carteles cinematográficos desde la década de los años treinta a la de los ochenta del pasado siglo.