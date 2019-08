AGENDA VIERNES 16 DE AGOSTO 2019

-Las fiestas de verano en Molinaseca en honor Nuestra Señora de las Angustias y San Roque, se celebran hasta el 18 de agosto. Hoy viernes actividades de culto, teatro y la actuación de la Orquesta Los Españoles con baile de tarde y noche. El sábado comenzará con una gran chocolatada, actos religiosos y como novedad, este año, la fiesta del agua-caldero solidario cambia la hora por las 18:00h. El día se cierra con la Orquesta Azabache. El domingo, fin de fiesta con el I encuentro de tamborileros.

-El Grupo de Acción local "Montañas del Teleno" celebra su 25 aniversario con actividades muy variadas que abarcan desde el ascenso a la cumbre del Teleno hoy viernes 16 de agosto donde se colocará un estandarte conmemorativo, jornada de puertas abiertas en la sede de la asociación en la Cámara de Comercio de Astorga, mesa redonda, la entrega de la insignia de oro al pintor leonés Luis Antonio Alonso el 24 de agosto y un evento de exaltación de la singularidad telenense en Castrillo de Cabrera el 12 de octubre.

-Villafranca del Bierzo continúa con su Ciclo de Música en el que hoy viernes, en colaboración con el 'XXXIII Curso Internacional de Composición, Dirección de Orquesta e Interpretación Cristóbal Halffter' de la Universidad de León, los alumnos del curso tocarán como octeto de violenchelos obras de Wagner, Villalobos, Cristóbal Halffter y, en estreno absoluto, dos obras de Pedro Halffter. De nuevo los recitales se interpretarán en su sede oficial la iglesia de San Nicolás el Real, a las 20 horas

-El Monasterio de Carradedo, en Carracedelo, acoge hoy viernes y mañana sábado, a las 20.30 horas, dos de las últimas actuaciones de la décima edición del X Festival Internacional de Títeres Reino de León, que tiene en esa localidad berciana su sede oficial. Hoy será el turno de la compañía Trulé de Évora (Portugal) que ofrecerá el montaje 'As minhas mais... marionetas' y el sábado actuará el grupo Pizzicatto Teatro Títeres de La Plata (Argentina), que presentará el espectáculo 'El caballero sin caballo'. La tercera y última sesión de la presente edición tendrá lugar el domingo 18, a las 18.30, en el parque del bar de Villarroañe ofrecerá su espectáculo la compañía Trulé.

-Hoy viernes 16 de agosto los vecinos de Joarilla de las Matas dan el pistoletazo de salida a una nueva edición del Festival Modorrowland. Un fin de semana de música, comida y bebida que nació hace ya tres años como iniciativa de un grupo de jóvenes de la localidad. El festival se celebra los días 16 y 17 de agosto en la alameda de Joarilla, por la que pasarán grupos como The son of wood, El Skobio, The Boo Devils, Drumshow, Nadia Álvarez y Katarsis, entre otros, y Djs como Lobete & Rulax y Pablo Geppetto. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar también de sesión vermú, acampada libre y comidas. La entrada, al igual que en las ediciones anteriores, es gratuita.

-La localidad leonesa de Cerezales del Condado acoge la undécima edición del festival ARTTítere, organizado por la Fundación Antonino y Cinia, donde se darán cita titiriteros de tres países para mostrar las últimas novedades en el mundo escénico del teatro de marionetas. Hoy viernes 16 de agosto será el turno de la primera compañía española de esta edición, la asturiana Mar Rojo Teatro, formada por la actriz y dramaturga Mar P. Lombardo y el cineasta y escenógrafo Francisco Javier Rojo Gómez. Destacan por ofrecer espectáculos que mezclan los títeres y la actuación habitual con técnicas más vanguardistas como la interacción audiovisual o el 'mapping' para crear un lenguaje escénico mixto. Su obra 'Azul y la revolución de los colores' se basa en el cuento 'Azul. ¿Otra hormiga negra?', de Rafael R. Valcárcel.

-El gaitero Carlos Núñez continúa en León interpretando música celta en espacios singulares dentro de la gira "Lugares Mágicos". Mañana sábado actúa en el Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero en dos pases, a las 20 h. y las 23 h.

-Hasta el domingo 18 de agosto tiene lugar en Balboa la tercera edición del Tronco Sonoro Festival, festival de Rock, Blues y Soul, un evento cultural multidisciplinar donde disfrutar de exposiciones de arte, talleres, coleccionismo, gastronomía, mercado de artesanía y música en directo, todo ello en un entorno espectacular como lo es el Camping Valle Do Seo. Entre los grupos invitados se encuentran Bis a Bis Blues, Dj Roa Be Pop, John Duer & The Blues Freaks, Mr. Groovy & The Blue Heads, Mojo Experience, The Skandalers, Riverboy, A Contrablues, Los Brazos, Lou & Jane, y por ultimo The Cucarachas Enojadas..