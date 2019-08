AGENDA VIERNES 9 DE AGOSTO 2019

-Hoy viernes 9, a las 20:00 horas en la Fundación Merayo (Santibáñez del Porma) "Diálogo entre creadores", distintos escritores e ilustradores debatirán sobre la imbricación de su trabajo en un mismo soporte, el libro. Entre otros, participarán en el debate Joaquín Alonso, veterano etnógrafo, y la ilustradora Raquel Ordoñez, folklorista que toca varios instrumentos tradicionales. -El municipio berciano de Fabero celebra hoy la ruta del tinto de verano, una iniciativa patrocinada por el Ayuntamiento y la Diputación de León en la que participan un total de 14 bares y establecimientos de la zona. El acto central de las celebraciones será la puesta en escena del espectáculo ecuestre 'Flamenqus', a cargo del grupo Embrujo de Castilla, procedente de Toro (Zamora). El fin de fiesta llegará a las 23 horas, con un concierto del grupo de rumba De Sur a Norte, formado por dos músicos andaluces residentes en Oviedo. La actuación tendrá lugar en el parque municipal y forma parte del programa 'Los viernes a la calle', organizado por la Concejalía de Cultura.

-XXI Semana de Teatro Intergeneracional (Setiv) en Villabalter organizado por la asociación Balterius’98. Hoy viernes a las 22:30 h. en la C/ La Fuente, será el turno de ‘De perdidos al río y varietés’, que cobrarán vida con el grupo juvenil Artelón Teatro (Villabalter), mientras que el sábado día 10, tradicional queimada con el espectáculo ‘Alucinaje’ de Balterius 98’. El domingo 11 de agosto habrá dos representaciones, con ‘Me he quedado patidifuso’ para el público infantil en la bolera de Villabalter desde las 19 horas de la mano de El Mayaso (León), y en el horario habitual, 22.30h, ‘Aquí no paga nadie de RebelArte’ (Astoga). La Sectic concluirá el lunes, 12 de agosto, con la obra de teatro ‘Con Carmen, cinco momentos’ de Perfil Teatro (León).

-La localidad leonesa de Cerezales del Condado acoge la undécima edición del festival ARTTítere, organizado por la Fundación Antonino y Cinia, donde se darán cita titiriteros de tres países para mostrar las últimas novedades en el mundo escénico del teatro de marionetas. El viernes 9 de agosto, el festival viajará a China para descubrir su teatro tradicional de hilos, guantes, varillas y sombras, hábilmente animados para contar historias. El espectáculo se titula 'Chinese Tradition' y engloba historias como 'El entrenamiento del mono', 'El pequeño mono baja de la colina', 'Lucha de títeres' o 'La fiesta de las marionetas'. A la escena se sumará el 'clown' Cheung Chun-fai y, como broche, la compañía ofrecerá una demostración de las posibilidades de animación y características de los títeres de la tradición china con una participación activa del público.

-La playa fluvial del municipio berciano de Toral de los Vados acogerá el próximo fin de semana la segunda edición del BzBrass Festival, una cita en la que las bandas de calle con gran presencia de instrumentos de viento-metal y el sonido de la fanfarria se adueñarán de la población. Los conciertos, que arrancarán el viernes, serán gratuitos y se habilitará una zona de acampada libre para los asistentes. Organizado por los Trotamúsicos del Rekunko en colaboración con el Ayuntamiento, la música no será el único foco de interés del evento, ya que también habrá 'food trucks' y puestos de artesanía.

-Artesanos de toda la provincia de León se darán cita este sábado en el municipio berciano de Camponaraya, que acogerá la segunda edición de su feria de muestra de oficios artesanos, una iniciativa que volverá a coincidir con la celebración de la fiesta de la cerveza artesanal. Este año, tras la buena acogida de la primera edición, la muestra incrementa un 50 por cientos el número de artesanos presentes.

-Noches de la Rectoral, el domingo 11 de agosto en la Casa de la Rectoral de Carracedelo. Homenaje a los clásicos latinos con el grupo "Habana Vieja" a las 22 h.

-Espectáculos musicales, de teatro, circo, marionetas y clown componen la oferta del Verano Cultural 2019 de León que organiza la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León que encabeza la edil Evelia Fernández con un programa completo y variado que consta de un total de 13 actuaciones que se van a llevar a cabo hasta el 13 de septiembre en distintos barrios de la capital leonesa de forma gratuita. El miércoles 14 de agosto en Pilotos Regueral a las 20 horas, espectáculo de circo ‘Avistacielos’, mismo lugar donde el jueves 22 también a las 20 horas llegará el espectáculo de circo ‘Alegre Divertimento’. El jueves 29 de agosto las actividades se desplazarán al Parque de Quevedo , donde a las 20 horas, está programado el cuentacuentos ‘Cuentos de maleta’. El barrio El Ejido, concretamente la calle Víctor de los Ríos, será el espacio elegido para los primeros días de septiembre, de manera que el martes 3 septiembre, a las 19.30 horas, actuará la Banda de Gaitas de la Escuela de Música de Valverde de la Virgen, que también actuará el miércoles cuatro a la misma hora, mientras que el jueves cinco se desarrollará el espectáculo de marionetas ‘Érase una vez el circo’ y el viernes seis actuará la Banda de Música Ciudad de León. Las actividades se trasladarán en último lugar a la calle Duque de Rivas del barrio La Palomera, donde a las 19.30 horas el lunes 9 de septiembre y el martes 10 actuarán la Banda de Gaitas de la Escuela de Música de Valverde y la Banda de Música de la Escuela de Música de Valverde. El miércoles 11 de septiembre es el turno del espectáculo de clown ‘Homo Smatphonus’, el jueves 12 el espectáculo de acrobacias ‘Filibuster’ y, finalmente, el viernes 13, la Banda de Música Ciudad de León.

-Correos, junto con la comunidad iPeregrinos, mantiene abierto hasta el 31 de agosto un concurso de fotografía dedicado al Camino de Santiago. Esta nueva edición del certamen reúne imágenes que destaquen alguno de los símbolos emblemáticos de las distintas Rutas Jacobeas. El concurso tendrá cuatro ganadores: El primer premio_ reloj Apple Watch Serie 3 valorado en 300 euros; el segundo- tarjeta Correos Prepago Mastercard con 150 euros y el tercer premio- tarjeta Correos Prepago Mastercard con 100 euros. Además, habrá un cuarto premio, que será para la fotografía más votada en Facebook y que obtendrá una tarjeta Correos Prepago Mastercard con 100 euros. Participar es muy fácil y se hace a través del Facebook de El Camino de Santiago con Correos: https://www.facebook.com/elcaminoconcorreos.

-Hasta el 25 de agosto se puede visitar la exposición temporal 'La vida en imágenes. Literatura y cine etnográfico'en el Museo etnográfico Provincial ubicado en Mansilla de las Mulas. Se trata de una muestra producida por la Fundación Joaquín Díaz de Urueña, que está formada por carteles cinematográficos desde la década de los años treinta a la de los ochenta del pasado siglo.

-La iglesia de Santa Nonia de la capital leonesa acoge hasta el 27 de agosto, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 horas, una nueva edición del Museo de Verano de la Semana Santa, tras más de 20 años celebrándose, en el que se podrán contemplar un total de 16 imágenes de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y de la Soledad y de la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

-La Fundación Vela Zanetti abre sus puertas al proyecto de Sandra Fernández que cuenta con una recopilación de más de una decena de artistas. Su trabajo "Arte en la Cueva de Llamazares" se podrá visitar hasta el 28 de agosto en la Fundación.La artista, que está al cargo de la gerencia de la "Cueva de Llamazares", quiere potenciar y poner en valor el patrimonio natural leonés mediante el arte. Por ello, organiza esta exposición colectiva en la que varios pintores expresan su particular visión de la misma que recibe el nombre de 'Arte en la Cueva de Llamazares'. De esta forma, conoceremos los trabajos de Alvar Aldiel, José Luis Rodríguez Tamargo, Ana Pedregal, Tina, Isidro Calderón, Álvaro Cortés, Eva de Paz Núñez, Alberto García García, Luis Enrique Sarabia, Isabel Rodríguez, Conchi Casado Sulé, Juani Vargas, Mar Aláez, Marta Aza, Javier Sahagún y Ana Álvarez Pellitero. Horario: de martes a sábado, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, lunes y Festivos cerrado.

-Correos acoge en su Edificio Principal de León, en el Jardín de San Francisco, la exposición de Arte Postal sobre el Camino de Santiago. La muestra realiza un recorrido artístico por las diferentes rutas jacobeas, sus paisajes, sus valores y las experiencias vividas en ellos. Se puede visiatr durante todo el verano y cuenta con cerca de 100 obras de técnica libre. están realizadasa por aficionados del Mail Art procedentes de países tan diversos como Argentina, Brasil, Japón, Chile, Canadá, Estados Unidos y España.

-El Palacio de Don Gutierre de León acoge la muestra de Cristina Masa Solís, 'De nuestros paisajes y bosques y del fuego', con la que la autora quiere concienciar al visitante de la devastación producida por los incendios forestales y que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, los días laborables, en horario de 9 a 21 horas.

-La Fundación Vela Zanetti acoge la retrospectiva de Manuel Sierra que bajo “Las marcas del tiempo” ofrece una producción que gira en torno al mundo del circo. Además, la exposición se alberga también en otros cuatro espacios leoneses diferentes como el Museo de León, el Museo de la Harinera de Gordoncillo y la Galería Bernesga. En total, se pueden admirar cerca de 400 obra que el pintor ha reservado a lo largo del tiempo, desde su primer cuadro firmado en 1959 hasta la actualidad. El artista, nacido en Villablino, aprovecha también esta exhaustiva muestra para echar la vista atrás y ver el mundo que nos rodea. La obra se puede visitar en Fundación Vela Zanetti hasta al 28 septiembre, en horario de 10-13 y 17-20, de martes a sábado.