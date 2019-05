AGENDA MIERCOLES 15 DE MAYO 2019

HOY MIÉRCOLES...

-La escritora argentino-española Clara Obligado (Buenos Aires, 1950) protagoniza la Feria del Libro de León al participar en la sexta edición de las ‘Jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras (RIUL) sobre literatura actual’, organizadas por la Universidad de León en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y con la Sociedad de la ULE, el Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural de Libreros de León. Además a las 19 h. tendra lugar la presentación del libro 'Tonalidades y soliloquios' (Editorial Cultural Norte), de César Robles Fernández ;A las 19.30 horas, María Teresa Páez firmará el libro Mi madre y yo; A las ocho de la tarde, el periodista cultural y poeta Jaime Cedillo (Toledo, 1990), presentará Intramuros (Bala Perdida, 2019), acompañado del escritor leonés Rafael Saravia; A las ocho y cuarto de la tarde, Carlos Balacera presentará 'La palabra empeñada'; Además, la Feria del Libro contará con dos actuaciones para completar la programación del día. A las 18.30 horas, tendrá lugar La isla invisible, de la compañía Higiénico Papel Teatro, y a las 20:30 actuará la banda de música de Valverde de la Virgen, en el escenario situado en plena plaza de San Marcelo, epicentro del evento literario.

-El Teatro El Albéitar acoge a lo largo de toda esta semana proyecciones de películas y documentales, con entrada libre hasta completar aforo, en el marco del '6º Festival de Cine y Televisión Reino de León', que prolongará sus sesiones hasta el sábado 18 de mayo, y en el que serán exhibidas más de 120 obras cinematográficas en diferentes salas de la capital leonesa. Hoy miércoles está prevista la proyección a las 18:45 horas de los siguientes cortometrajes de animación: ‘Annie & Carola. Mi mejor amiga’ (España 2008 – 4 minutos), ‘Ánima’ (España – 2008 – 2 minutos), ‘Delirium danzanti’ (España, Bolivia 2018 - 4 minutos), ‘Dry Fly’ (España, 2018 - 5 minutos), ‘El Dianu’ (España, 2018 - 9 minutos), ‘El olvido’ (España, 2018 - 4 minutos), ‘The Nerverending Wall’ (España, Alemania 2018 - 12 minutos), ‘Viacruxis’ (España, 2018 - 11 minutos), y ‘Waiting for the moment’ (España, 2018 - 4 minutos). A las 22:00 horas, en la sección ‘Cortometrajes 789’ será el turno de ‘Tu último día en la Tierra’ (España, 2019 - 15 minutos), ‘Taro’ (España, 2019 - 17 minutos), ‘Roake’ (España - Reino Unido, 2018 - 11 minutos), ‘Mar’ (España, 2019 - 3 minutos), ‘Kyoko’ (España, 2018 - 20 minutos), ‘Congénita’ (España, 2018 - 13 minutos). La entrada será libre hasta completar el aforo.

-La Asociación FOCUS de fotógrafos leoneses inaugura a las 20.00h la muestra ‘Cosas absurdas y otras comedias’ en el Centro Cívico León Oeste. En ella, el visitante podrá observar una serie de fotografías ‘fruto de un instante en el que algo inusual ocurre, pero ahí está la cámara del avezado fotógrafo de Focus, lista para capturarlo. Muchas de ellas son situaciones absurdas: cosas que no tienen lógica, momentos graciosos, situaciones que parecen lo que no es y en las que, viéndolas, te imaginas el final, real o no, pero para eso está nuestra imaginación’. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico León Oeste, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos cerrado.

-Continúa su desarrollo la VI edición de las ‘Jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras sobre Literatura Actual’, que para hoy ha programado la intervención de Clara Obligado, que impartirá a las 19:30 horas en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León una conferencia titulada: ‘Si pudiera ser un indio: una poética del viaje y del silencio’. Entrada libre.

-El Museo Gaudí Casa Botines de León acoge hoy miércoles día 15 de mayo a las 20 horas la presentación del libro ‘Grillo Constante. Historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti’, escrito por Jorge Basilago (Buenos Aires, 1974) y Guillermo Pellegrino (Montevideo, 1968). El acto contará con la presencia del autor uruguayo y la cantautora y poeta leonesa Isamil9, acompañados por el director general de la Fundación Obra Social de Castilla y León, José María Viejo.

Y ADEMÁS...

-Continúa su programación ‘Híbridos 2019’, iniciativa que da voz a los eventos culturales más alternativos y underground de la ciudad. Se trata de la cuarta edición de este evento. Mañana Jueves, 16 de mayo en el Gran Café (Calle Cervantes, 9. León) a las 21.00 h. ‘ANIMALÍAS E INCERTIDUMBRE’. Gema & Silvia Fernández. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

-El Museo Contemporáneo de Castilla y León, presentará el próximo viernes, 17 de mayo, el documental ‘La línea de la sombra’ después de más de diez años de trabajo de Alberto García Alix con el director de la obra. Además, Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado, de Morelli producciones, creadores del documental, darán una clase magistral antes de la proyección, a partir de las 17 horas, con entrada libre.

-La exposición de artesanía '1.100 años de oficios' dará inicio este viernes a los actos de conmemoración del 1.100 aniversario de la consagración de la iglesia del monasterio de San Pedro de Montes, situado en la localidad ponferradina de Montes de Valdueza. Un total de 11 creadores mostrarán al público cerca de 60 obras elaboradas con distintas técnicas y materiales, en un evento al que se incorporan el pintor Lolo Serantes y el escultor Amancio González.

-León celebra el sábado la ‘Noche Europea de los Museos’ en La Casona de Puerta Castillo y en el Conde Luna. Estas instalaciones estarán abiertas para albergar teatralizaciones del Grupo Diadres a partir de las 19:30 h (‘De civitate legio’ y ‘Los protagonistas del Reino’) y actuaciones musicales desde las 20:30 h. (Grupo Aeventum Música y Luis Miguel Sanz). La entrada será gratuita con aforo limitado.

-El sábado a las 20: 30 h. en la Iglesia de San Martín, encuentro coral entre la Coral Alternia de Arganda del Rey (Madrid) y la Coral Torreblanca (León). Entrada libre.

-El Museo de León, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM) que se conmemora en todo el mundo el 18 de mayo, convoca por quinto año consecutivo el Concurso de Fotografía en Blanco y Negro. Para poder participar es necesario entregar las fotografías, con un máximo de tres por autor, en formato JPG o TIFF con un mínimo de 300 ppp (puntos por pulgada), en blanco y negro (originariamente o tratado con posterioridad). De forma excepcional, este año se valorará que la temática de las obras tenga en cuenta el 150 aniversario de la apertura al público del Museo de León (1869-2019) , aunque no se trate de un requisito necesario. Para celebrar este día con todos los leoneses, el Museo tendrá entrada gratuita del 13 al 19 de mayo y contará con visitas guiadas especiales de martes a domingo a las 12.30 horas. Por otro lado, el sábado 18 de 17 a 18 horas se ha organizado una recreación prehistórica de un enterramiento de la Edad del Bronce con exhibiciones de tejidos y diversas muestras.

-La convocatoria del concurso del cartel de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2019 ya está abierta. El premio está dotado con 1.400 euros y las bases se pueden consultar en la web www.aytoleon.es. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 24 de mayo. Estas son las actuaciones que se desarrollararán durante las Fiestas de San Juan y San Pedro en la Plaza Mayor:Domingo, 23 de junio: MODESTIA APARTE Y LA GUARDIA. Lunes, 24 de junio: BEBE. Martes, 25 de junio: NANCYS RUBIAS. Miércoles, 26 de junio: TEQUILA. Jueves, 27 de junio: MARTA SÁNCHEZ. Viernes, 28 de junio: EL ARREBATO. Sábado, 29 de junio: LOS ENEMIGOS. Todos los conciertos son gratuitos a las 23.00 h., excepto el domingo 23 que comenzará a las 00.45 h.

-Renfe, Focus y FUNDOS organizan la exposición fotográfica “La Negrilla, 10 años de vida”. La muestra se podrá ver en el Museo Gaudí Casa Botines hasta el 26 de mayo.

-Consumir en la zona de restauración de Espacio León tiene premio. Con un ticket de más de 10 de euros realizado hasta el 31 de mayo te llevarás dos pases para ir al cine por solo 2,90 euros cada entrada. Presenta tu ticket en el punto de información de Espacio León (horario de lunes a sábado de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22) y te llevarás dos pases. Entregándolos en la taquilla de cine podrás comprar tus dos entradas por solo 2,90 euros cada una. Solo podrá presentarse un ticket por cliente y día que podrán utilizarse en sesiones de domingo a jueves hasta el 9 de junio de 2019. Para salas Bass Shake y 3D deberá abonarse suplemento.

-'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llega a la carpa instalada en el aparcamiento de la Delegación Territorial de la Junta en León el 13 de junio. La propuesta mezcla circo, cabaret, música y humor de forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja. Las entradas ya están a la venta con una promoción especial del 20 por ciento de descuento para las dos primeras funciones, el jueves 13 de junio a las 20.30 horas y el viernes 14 de junio a las 19.30. La música se convierte en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', con canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores.