AGENDA MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE 2018

Hoy miércoles 26 de Diciembre...

-A partir de hoy miércoles, los Reyes Magos estarán en Espacio León para recibir a aquellos niños que deseen acercarse a conocerlos y pedirles sus deseos para estas fiestas, así como quienes deseen fotografiarse con él. Los Reyes Magos estarán ubicado en la Plaza de las Estrellas, en la planta baja, en la zona del show de autómatas.

-III Festival Internacional de Magia en en Pabellón CRA de Villaquilambre. A partir de las 18 h. "Comedy Magic and much much more" con Cliff The Magician (Inglaterra).

-En la Casa de Cultura de Armunia, a las 18:00 h. Mike Dos Perillas (Clown). Un personaje extravagante e hilarante. Es un juglar moderno, crítico y ácido a la vez. También es entrañable. Es la reflexión de un bufón, triste y cómico a un tiempo. Un viaje por los malabares acrobáticos y el clown pícaro y divertido. Entrada gratuita hasta completar aforo.

-El Festival Internacional ‘Vive la Magia’ de León celebra hoy la primera de las galas ‘Vaya par de magos’. El auditorio de la ciudad abrirá sus puertas, a partir de las nueve de la noche, para recibir a dos grandes personajes del mundo del ilusionismo: Miguel Ángel Gea y Merpin, que ofrecerán una fusión de magia tradicional y rompedora. Trucos asombrosos, transgresión y humor se sucederán en el escenario de la mano de estos dos maestros de la magia cómica llegados, el primero desde Madrid, aunque su espectáculo visita todo el mundo, y desde Buenos Aires (Argentina), donde es considerado una estrella televisiva. Las entradas para este espectáculo están disponibles en la web 'marcaentradas' a la que se accede desde la página 'festivalvivelamagia.es', así como en la propia taquilla si hay aforo disponible. Este año, como novedad, el auditorio dispone de unos 400 altillos para los niños. También hoy miércoles, leoneses y visitantes podrán deleitarse con los espectáculos de Morna, ‘la mujer de la pecera’, Woody Aragón, Sr Pérez y Raúl Alegría y sus ‘Sensaciones’, en la Ruta de la Magia. Los pases darán comienzo a las 12 del mediodía y se prolongarán durante toda la jornada. El Teatro de San Franciso, la Plaza Botines, el Conde Luna y Espacio Vías serán los lugares habilitados para dichas actuaciones.

-A las 21.30 horas, verá la luz 'Llionés, paisajes que falan', el tercer documental de Rici Comunicación & Promoción realizado para RTVCyL con el objetivo de poner en valor y difundir el llionés o asturleonés. Al igual que sus predecesores, 'Llionés, la llingua llionesa' y 'Llionés, de Senabria a El Rebollal', hace un repaso por la lengua asturleonesa mostrando diferentes aspectos y variantes lingüísticas, en un trabajo de 30 minutos de duración.