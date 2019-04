AGENDA MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 2019

TOMA NOTA...

-Para celebrar el Día Mundial del Libro, la Biblioteca Pública ha organizado para los más pequeños una representación dirigida a niños de 6 a 9 años. La compañía ‘Once upon a time...: cuentacuentos en inglés’ presentará “The hare and the turtle” hoy miércoles a las 18:30h., una fábula clásica para aprender y practicar. Un poco más tarde, a las 19:15h., la Biblioteca Pública de León acoge “Dando la nota y la letra: velada de palabras habladas y cantadas” de la mano de ‘Tres en un traje’ (Fernando M. Ballarín, José A. Ga. e Isamil9).

-Teatro en el Auditorio Ciudad de León. Hoy a las 21 h. Taller 75 presenta "Voltaire y Rousseau" con Josep Maria Flotats y Pere Ponce. Entradas 18 € a la venta en la web y taquilla del Auditorio

-Mañana jueves 25 de abril, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez López, impartirá una conferencia sobre la vida de Guadalupe Ortiz de Landázuri, a partir de las 19:30 h. en el salón de actos de Unicaja, en la C/ Santa Nonia. Guadalupe, que comenzó el trabajo evangelizador del Opus Dei en México en el año 1950 y puso en marcha en Madrid el colegio mayor Zurbarán, primera residencia universitaria para mujeres promovida por el Opus Dei en el mundo, será beatificada por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el próximo 18 de mayo en Madrid.

-El III Encuentro de Folclore ‘Ciudad de León’ reúne las tradiciones y la cultura del antiguo Reino los días 26 y 27 de abril organizadas por el Centro de Cultura Tradicional de León y Amigos de la Indumentaria Tradicional, Danzantes de Carrizo de la Ribera, la asociación Focus, Vezos Astures y Fundos (Fundación Obra Social de Castilla y León), en colaboración con el Ayuntamiento de León, con el fin de divulgar y dar a conocer las tradiciones culturales y etnográficas del Reino de León. El festival comienza el viernes, a las 21.00 horas en Casa Botines con una muestra de concierto musical ‘Noches de Tradición’ a cargo de Rodrigo Martínez. El sábado, día central del encuentro, de 11.00 a 14.00 horas, también en Botines, tendrá lugar el congreso con bailes tradicionales de juego, representación y mímica. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas tendrá lugar el III Maratón-Concurso de Fotografía de Indumentaria Tradicional con la participación de la Asociación Focus, en la Plaza de San Isidoro. A partir de las 18.30 horas, y partiendo de la Plaza de San Isidoro, tendrá lugar el III Encuentro de Folclore ‘Ciudad de León’ y XI Maragatada que reunirá a una extensa representación de los bailes, la música y la cultura de Asturias, Galicia, León, Zamora y Salamanca que forman parte del antiguo Reino de León. Finalmente, por la noche, a partir del as 21.00 horas, participarán más de una veintena de jóvenes en la II Kedada de Jóvenes Músicos Tradicionales y Baile Tradicional en Espacio Vías. Abierto a todo el público.

-El próximo sábado 27 de abril se celebra la edición 2019 de la Gala Solidaria de Payasos Sin Fronteras en León, cuya primera edición ya tuvo lugar en 2018 con gran éxito. Habrá una única función dirigida al público de todas las edades a las 18.00 h en el Teatro San Francisco y el precio de las entradas es de 8 € que sirven para financiar el proyecto Etiopía 2019 que Payasos Sin Fronteras llevará a cabo en beneficio de la infancia refugiada en ese país, víctima de los conflictos de Eritrea y Somalia. Será un acto en el que se podrá disfrutar de diferentes números de circo, magia y baile, siempre salpicados por la risa y las situaciones cómicas creadas por los payasos.