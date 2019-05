AGENDA MARTES 21 DE MAYO 2019

-Hasta el 29 de mayo continúa la programación de la IV edición de ‘Híbridos 2019’, iniciativa que da voz a los eventos culturales más alternativos y underground de la ciudad. Este jueves 23 de mayo, en el Gran Café (Calle Cervantes, 9. León) a las 21.00 h ‘PELÍCULAS QUE ERIZAN LA PIEL’ Vicente Muñoz Álvarez & Emilio López Castellanos; y el Sábado, 25 de mayo también en el Gran Café (Calle Cervantes, 9. León) a la misma hora ‘NIÑOS DE LA CALLE: UN MUNDO DESCONSOLADO’ Antonio Ruiz & Arsel Randez

-Sigue abierta la convocatoria del concurso del cartel de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2019. El premio está dotado con 1.400 euros y las bases se pueden consultar en la web www.aytoleon.es. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo viernes 24 de mayo. Estas son las actuaciones que se desarrollararán durante las Fiestas de San Juan y San Pedro en la Plaza Mayor:Domingo, 23 de junio: MODESTIA APARTE Y LA GUARDIA. Lunes, 24 de junio: BEBE. Martes, 25 de junio: NANCYS RUBIAS. Miércoles, 26 de junio: TEQUILA. Jueves, 27 de junio: MARTA SÁNCHEZ. Viernes, 28 de junio: EL ARREBATO. Sábado, 29 de junio: LOS ENEMIGOS. Todos los conciertos son gratuitos a las 23.00 h., excepto el domingo 23 que comenzará a las 00.45 h.

-Conciertos en la sala Eutherpe, en la C/ Alfonso V nº 10. Sábado 2, concierto de piano: Zoya Shuhatovich y el doming Cristian Monti, ambos a las 20 h. Entradas 14 €

-Renfe, Focus y FUNDOS organizan la exposición fotográfica “La Negrilla, 10 años de vida”. La muestra se podrá ver en el Museo Gaudí Casa Botines hasta el domingo 26 de mayo.

-La Asociación FOCUS de fotógrafos leoneses organiza la muestra ‘Cosas absurdas y otras comedias’ en el Centro Cívico León Oeste. En ella, el visitante podrá observar una serie de fotografías ‘fruto de un instante en el que algo inusual ocurre, pero ahí está la cámara del avezado fotógrafo de Focus, lista para capturarlo. Muchas de ellas son situaciones absurdas: cosas que no tienen lógica, momentos graciosos, situaciones que parecen lo que no es y en las que, viéndolas, te imaginas el final, real o no, pero para eso está nuestra imaginación’. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico León Oeste, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos cerrado.

-Consumir en la zona de restauración de Espacio León tiene premio. Con un ticket de más de 10 de euros realizado hasta el 31 de mayo te llevarás dos pases para ir al cine por solo 2,90 euros cada entrada. Presenta tu ticket en el punto de información de Espacio León (horario de lunes a sábado de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22) y te llevarás dos pases. Entregándolos en la taquilla de cine podrás comprar tus dos entradas por solo 2,90 euros cada una. Solo podrá presentarse un ticket por cliente y día que podrán utilizarse en sesiones de domingo a jueves hasta el 9 de junio de 2019. Para salas Bass Shake y 3D deberá abonarse suplemento.

-La Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE) acoge una nueva actividad que ha sido impulsada por el ‘Club de Música de la ULE’, y organizada por la Biblioteca Del centro y el Área de Didáctica de la Expresión Musical. Se trata de la exposición ‘Los Discos del Cambio: transformando la música y la sociedad’, que muestra lo que el responsable del club, José Carlos Martín Soriano, califica como “algunos tesoros que marcaron el futuro de la música popular, en las décadas de 1960 y 1970”. La exposición permanecerá en el pasillo de la biblioteca, en la planta baja de la Facultad, hasta el 7 de junio, y podrá ser visitada de lunes a viernes, en el horario normal de apertura del centro.

-'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llega a la carpa instalada en el aparcamiento de la Delegación Territorial de la Junta en León el 13 de junio. La propuesta mezcla circo, cabaret, música y humor de forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja. Las entradas ya están a la venta con una promoción especial del 20 por ciento de descuento para las dos primeras funciones, el jueves 13 de junio a las 20.30 horas y el viernes 14 de junio a las 19.30. La música se convierte en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', con canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores.

-Hasta el 25 de agosto se puede visitar la exposición temporal 'La vida en imágenes. Literatura y cine etnográfico'en el Museo etnográfico Provincial ubicado en Mansilla de las Mulas. Se trata de una muestra producida por la Fundación Joaquín Díaz de Urueña, que está formada por carteles cinematográficos desde la década de los años treinta a la de los ochenta del pasado siglo.