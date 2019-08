AGENDA MARTES 13 DE AGOSTO 2019

-Hoy martes 13 de agosto a las 22:00 horas continúa en el patio del MUSAC el ciclo de cine de verano '¿Pacífica y consensuada? La Transición en el cine español y el cine español de la Transición', con la proyección del documental 'Después de... no se os puede dejar solos', rodado entre abril de 1979 y finales de 1980 por los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé. La película recoge los testimonios de diferentes individuos sobre los primeros años de democracia, y muestra la crispación de ciertos sectores sociales ante diversos cambios en el territorio español, como la creación de las comunidades autónomas.

-Los Barrios de Salas acoge a las 23 h. una sesión de observacion de la luna, inicitiva puesta en marcha en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo. Sirve como acto previo a la celebración del Festival Villar de los Mundos, que este año conmemora la llegada del hombre a la luna.

-Espectáculos musicales, de teatro, circo, marionetas y clown componen la oferta del Verano Cultural 2019 de León que organiza la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León que encabeza la edil Evelia Fernández con un programa completo y variado que consta de un total de 13 actuaciones que se van a llevar a cabo hasta el 13 de septiembre en distintos barrios de la capital leonesa de forma gratuita. Mañana miércoles 14 de agosto en Pilotos Regueral a las 20 horas, espectáculo de circo ‘Avistacielos’. La compañía ‘Hoy Aquí, Mañana Allí’ pone en escena la historia del astrónomo Don Álvaro de León que con su ‘Avistacielos’ nos anuncia el paso de un lejano cometa por la órbita terrestre. En ese recorrido se podrán vivir momentos desorbitantes, minutos de gloria, regados con segundos de tensión y marcados con fuego, altura e increíbles acrobacias.

-Las fiestas de verano en Molinaseca en honor Nuestra Señora de las Angustias y San Roque, se celebrarán del 14 al 18 de agosto. Mañana miércoles 14 arrancan con una exhibición canina y verbena con la Orquesta Nevada. El jueves 15 actos religiosos desde las 09:30h. Por la tarde partido de fútbol y baile de tarde y noche con Orquesta Capitol. El viernes más actividades de culto, teatro y la actuación de la Orquesta Los Españoles con baile de tarde y noche.El sábado comenzará con una gran chocolatada, actos religiosos y como novedad, este año, la fiesta del agua cambia la hora por las 18:00h para evitar los fríos matinales de agosto. El día se cierra con la Orquesta Azabache. El domingo, fin de fiesta con el I encuentro de tamborileros.

-Del jueves 15 de agosto al domingo 18 de agosto tiene lugar en Balboa la tercera edición del Tronco Sonoro Festival, festival de Rock, Blues y Soul, un evento cultural multidisciplinar donde disfrutar de exposiciones de arte, talleres, coleccionismo, gastronomía, mercado de artesanía y música en directo, todo ello en un entorno espectacular como lo es el Camping Valle Do Seo. Entre los grupos invitados se encuentran Bis a Bis Blues, Dj Roa Be Pop, John Duer & The Blues Freaks, Mr. Groovy & The Blue Heads, Mojo Experience, The Skandalers, Riverboy, A Contrablues, Los Brazos, Lou & Jane, y por ultimo The Cucarachas Enojadas.

-La Camerata Clásica de Ponferrada ha incluido en el programa de su concierto del ciclo Corteza de Encina el estreno absoluto de 'Suite Bergidum', una pieza compuesta en homenaje a la comarca berciana por el argentino residente en Ponferrada Hugo Fernández Languasco, actual organista de la Basílica de la Encina. La propuesta se presenta el jueves 15 de agosto (21.15 horas), en la Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios y las localidades están a la venta en la taquilla del castillo a un precio de cinco euros.

-El Grupo de Acción local "Montañas del Teleno" celebra su 25 aniversario con actividades muy variadas que abarcan desde el ascenso a la cumbre del Teleno el viernes 16 de agosto donde se colocará un estandarte conmemorativo, jornada de puertas abiertas en la sede de la asociación en la Cámara de Comercio de Astorga, mesa redonda, la entrega de la insignia de oro al pintor leonés Luis Antonio Alonso el 24 de agosto y un evento de exaltación de la singularidad telenense en Castrillo de Cabrera el 12 de octubre.