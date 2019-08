AGENDA MARTES 6 DE AGOSTO 2019

-Durante el mes de agosto 2019, el Museo de León destaca como ‘Pieza del Mes’ una campanilla de mano de bronce estañado y fundida en una sola pieza a mediados del siglo XVI. Se trata de un modelo de Malinas, localidad de Flandes en la actual provincia de Amberes, Bélgica, que vivió un gran auge en sus centros de producción, comercio y exportación durante los siglos XV y XVI, en especial bajo el dominio de los Habsburgo y personajes como Margarita de Austria que fijó allí su residencia. La pieza del mes constituye una oportunidad para conocer más detenidamente alguno de los bienes expuestos en el Museo, mediante una explicación detallada durante las visitas guiadas, que se desarrollan gratuitamente de martes a domingo, a las 12:30h.

-Hoy martes 6 de agosto a las 22:00 horas continúa en el patio del MUSAC el ciclo de cine de verano '¿Pacífica y consensuada? La Transición en el cine español y el cine español de la Transición', con la proyección de los documentales 'Rocío' (1980) y 'El caso Rocío' (2013). Mientras 'Rocío' indaga en la represión franquista durante la Guerra Civil a partir de la romería de El Rocío; 'El caso Rocío' analiza el rodaje del primer documental y el secuestro judicial de la obra durante la Transición española. Entrada gratuita hasta completar el aforo

-Villabalter acoge una nueva edición de la Semana de Teatro Intergeneracional (Setiv), que del 7 al 12 de agosto celebrará su XXI edición con una programación que incluye ocho representaciones. La céntrica calle La Fuente se convertirá nuevamente en un escenario al aire libre por el que pasarán varios grupos de la provincia y de otros puntos del país de la mano de la asociación Balterius’98. Mañana miércoles arranca con "Gigante" a cargo del grupo La Pequeña Victoria Cen a las 22.30 horas.

-La programación musical ‘Encerezados’ 2019 organizada por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia de Cerezales del Condado (León) contará mañana, miércoles 7 de agosto, a las 21.30 horas, con la actuación sorpresa de la norteamericana Holly Miranda. Holly Miranda viene de Estados Unidos y hace parada en lugares como el 33 Festival Noroeste Estrella Galicia, donde agotó todas las entradas para su actuación o el Sonorama Ribera. Por ello, Cerezales del Condado no se quedará sin escuchar a esta cantautora que lleva casi 20 años tocando piano, guitarra y trompeta, escribiendo y produciendo junto a las figuras más importantes de la industria como Florence And The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore. El concierto, gratuito, será en el escenario exterior de Fundación.

-El periodista y corresponsal del diario El Mundo en Londres, Carlos Fresneda, presentará este jueves su libro 'Querido hijo' en el marco del festival de arte urbano Art·Aero·Rap de La Bañeza. En el volumen, el periodista rinde un sentido tributo a su vástago Alberto, fallecido un año atrás en Londres cuando un tren le golpeó mientras pintaba grafitis con dos amigos, que también perdieron la vida. La presentación del emotivo libro de Fresneda, con presencia del autor madrileño, tendrá lugar este jueves a las 18 horas en el centro cultural Tierras Bañezanas.

-Procedente de Bruselas, el cuarteto Artesis, del que forma parte la chelista ponferradina Beatriz Laborda, ofrece en Corteza de Encina un concierto de música de cuerda con obras de Maurice Ravel y Alexander Glazunov. La propuesta se presenta el jueves, 8 de agosto (21,15 horas), en la Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios. Las localidades están a la venta en la taquilla del castillo al precio de 5 euros.

-La localidad leonesa de Cerezales del Condado acoge la undécima edición del festival ARTTítere, organizado por la Fundación Antonino y Cinia, donde se darán cita titiriteros de tres países para mostrar las últimas novedades en el mundo escénico del teatro de marionetas. El viernes 9 de agosto, el festival viajará a China para descubrir su teatro tradicional de hilos, guantes, varillas y sombras, hábilmente animados para contar historias. El espectáculo se titula 'Chinese Tradition' y engloba historias como 'El entrenamiento del mono', 'El pequeño mono baja de la colina', 'Lucha de títeres' o 'La fiesta de las marionetas'. A la escena se sumará el 'clown' Cheung Chun-fai y, como broche, la compañía ofrecerá una demostración de las posibilidades de animación y características de los títeres de la tradición china con una participación activa del público.

-La playa fluvial del municipio berciano de Toral de los Vados acogerá el próximo fin de semana la segunda edición del BzBrass Festival, una cita en la que las bandas de calle con gran presencia de instrumentos de viento-metal y el sonido de la fanfarria se adueñarán de la población. Los conciertos, que arrancarán el viernes, serán gratuitos y se habilitará una zona de acampada libre para los asistentes. Organizado por los Trotamúsicos del Rekunko en colaboración con el Ayuntamiento, la música no será el único foco de interés del evento, ya que también habrá 'food trucks' y puestos de artesanía.

-Correos, junto con la comunidad iPeregrinos, mantiene abierto hasta el 31 de agosto un concurso de fotografía dedicado al Camino de Santiago. Esta nueva edición del certamen reúne imágenes que destaquen alguno de los símbolos emblemáticos de las distintas Rutas Jacobeas. El concurso tendrá cuatro ganadores: El primer premio_ reloj Apple Watch Serie 3 valorado en 300 euros; el segundo- tarjeta Correos Prepago Mastercard con 150 euros y el tercer premio- tarjeta Correos Prepago Mastercard con 100 euros. Además, habrá un cuarto premio, que será para la fotografía más votada en Facebook y que obtendrá una tarjeta Correos Prepago Mastercard con 100 euros. Participar es muy fácil y se hace a través del Facebook de El Camino de Santiago con Correos: https://www.facebook.com/elcaminoconcorreos.

-Hasta el 25 de agosto se puede visitar la exposición temporal 'La vida en imágenes. Literatura y cine etnográfico'en el Museo etnográfico Provincial ubicado en Mansilla de las Mulas. Se trata de una muestra producida por la Fundación Joaquín Díaz de Urueña, que está formada por carteles cinematográficos desde la década de los años treinta a la de los ochenta del pasado siglo.

-La iglesia de Santa Nonia de la capital leonesa acoge hasta el 27 de agosto, de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18 a 21 horas, una nueva edición del Museo de Verano de la Semana Santa, tras más de 20 años celebrándose, en el que se podrán contemplar un total de 16 imágenes de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y de la Soledad y de la del Dulce Nombre de Jesús Nazareno.

-La Fundación Vela Zanetti abre sus puertas al proyecto de Sandra Fernández que cuenta con una recopilación de más de una decena de artistas. Su trabajo "Arte en la Cueva de Llamazares" se podrá visitar hasta el 28 de agosto en la Fundación.La artista, que está al cargo de la gerencia de la "Cueva de Llamazares", quiere potenciar y poner en valor el patrimonio natural leonés mediante el arte. Por ello, organiza esta exposición colectiva en la que varios pintores expresan su particular visión de la misma que recibe el nombre de 'Arte en la Cueva de Llamazares'. De esta forma, conoceremos los trabajos de Alvar Aldiel, José Luis Rodríguez Tamargo, Ana Pedregal, Tina, Isidro Calderón, Álvaro Cortés, Eva de Paz Núñez, Alberto García García, Luis Enrique Sarabia, Isabel Rodríguez, Conchi Casado Sulé, Juani Vargas, Mar Aláez, Marta Aza, Javier Sahagún y Ana Álvarez Pellitero. Horario: de martes a sábado, en horario de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos, lunes y Festivos cerrado.

-Correos acoge en su Edificio Principal de León, en el Jardín de San Francisco, la exposición de Arte Postal sobre el Camino de Santiago. La muestra realiza un recorrido artístico por las diferentes rutas jacobeas, sus paisajes, sus valores y las experiencias vividas en ellos. Se puede visiatr durante todo el verano y cuenta con cerca de 100 obras de técnica libre. están realizadasa por aficionados del Mail Art procedentes de países tan diversos como Argentina, Brasil, Japón, Chile, Canadá, Estados Unidos y España.

-El Palacio de Don Gutierre de León acoge la muestra de Cristina Masa Solís, 'De nuestros paisajes y bosques y del fuego', con la que la autora quiere concienciar al visitante de la devastación producida por los incendios forestales y que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, los días laborables, en horario de 9 a 21 horas.

-La Fundación Vela Zanetti acoge la retrospectiva de Manuel Sierra que bajo “Las marcas del tiempo” ofrece una producción que gira en torno al mundo del circo. Además, la exposición se alberga también en otros cuatro espacios leoneses diferentes como el Museo de León, el Museo de la Harinera de Gordoncillo y la Galería Bernesga. En total, se pueden admirar cerca de 400 obra que el pintor ha reservado a lo largo del tiempo, desde su primer cuadro firmado en 1959 hasta la actualidad. El artista, nacido en Villablino, aprovecha también esta exhaustiva muestra para echar la vista atrás y ver el mundo que nos rodea. La obra se puede visitar en Fundación Vela Zanetti hasta al 28 septiembre, en horario de 10-13 y 17-20, de martes a sábado.