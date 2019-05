AGENDA JUEVES 16 DE MAYO 2019

HOY JUEVES...

-El Teatro El Albéitar acoge la última sesión de proyecciones de películas y documentales del '6º Festival de Cine y Televisión Reino de León'. Para hoy jueves 16 está previsto la proyección a las 18:45 horas del documental titulado ‘Rêve de Mousse’, (España, 2018 - 76 minutos) dirigida por Elena Molina sobre un viejo barco pesquero utilizado con fines benéficos, y a las 22:00 horas, en la sección ‘Documental 78’ será el turno del documental ‘Faraway Land’ (España/Grecia/México, 2018 - 78 minutos), dirigido por Josep María Anglés y Daniel A. Azpe, sobre los refugiados estancados en Grecia. Dentro del festival de Cine y Televisión, en la Sección Oficial de Largometrajes, se proyectará la película “Formentera Lady”, a las 20:15, en el Teatro Nuevo Recreo Industrial. También contaremos con la presencia de Pau Durá, director del largometraje, que introducirá su título ante los asistentes.

-La Feria del Libro de León cuenta hoy jueves con la presencia de uno de los autores más mediáticos de esta edición, el popular presentador de televisión Christian Gálvez (Móstoles, 1980) que presentará, a las 20.15 horas, en el Salón de los Reyes del antiguo Consistorio de San Marcelo, su ensayo más reciente 'Gioconda descodificada. Retrato de la mujer del Renacimiento'. Además el escritor zaragozano Ignacio Martínez de Pisón charlará a las 19:30 h. sobre su trayectoria literaria hasta llegar a su última novela, 'Filek', poniendo el punto final a la VI edición de las ‘Jornadas de la Red Internacional de Universidades Lectoras sobre Literatura Actual’. Por otro lado, a las 19.30 horas, Javier Fernández Llamazares y Julián Robles Díez firmaran ejemplares del libro titulado "De Genaro Blanco a Bendito canalla" y el escritor Ángel Fierro presentará, en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura (ILC), el volumen especial Arbolio. Diccionario coloquial, de la revista Tierras de León, a las 20 horas. Tambien se desarrollarán dos actuaciones en el escenario situado en plena plaza de San Marcelo. A las 18.30 horas, la compañía teatral de títeres La pícara locuela representará la obra Juan Valor y María Candor, una divertida y disparatada historia que conjuga amor, valentía y miedo. Además, a las 20.30 horas, tendrá lugar la actuación de la sección de gaitas de la banda de música de Valverde de la Virgen.

-Continúa su programación ‘Híbridos 2019’, iniciativa que da voz a los eventos culturales más alternativos y underground de la ciudad. Se trata de la cuarta edición de este evento. Hoy jueves en el Gran Café (Calle Cervantes, 9. León) a las 21.00 h. ‘ANIMALÍAS E INCERTIDUMBRE’. Gema & Silvia Fernández. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

-El Museo Contemporáneo de Castilla y León, presentará mañana viernes, 17 de mayo, el documental ‘La línea de la sombra’ después de más de diez años de trabajo de Alberto García Alix con el director de la obra. Además, Nicolás Combarro y Miguel Ángel Delgado, de Morelli producciones, creadores del documental, darán una clase magistral antes de la proyección, a partir de las 17 horas, con entrada libre.

-Mañana viernes a las 17 horas comienza la celebración del Día Internacional de los Museos en Casa Botines de León. La primera actividad prevista será 'Del aula al museo’, un programa didáctico en el que un alumno del Grado en Historia del Arte de la Universidad de León explicará la obra 'Mascarada’ de José Gutiérrez Solana, ubicada en la pinacoteca. Para los más pequeños organizan la presentación del método de enseñanza 'Mago Diapasón', dirigido a niños de tres a cinco años, que podrán conocer en compañía de sus padres. El horario para probarlo es a las 11 y 11.45 horas el sábado y el domingo, previa inscripción gratuita en la web de Casa Botines.

-Este fin de semana llega a León la banda de Joaquín Sabina!! Pancho Varona y Antonio García de Diego son coautores, junto a Joaquín Sabina de más de cien canciones que, en la voz áspera del cantautor de Úbeda, desafiaron las barreras del espacio y del tiempo. En la lista están grandes clásicos como "A la orilla de la chimenea", "Aves de paso", "Contigo", "Corre, dijo la tortuga", "Peor para el sol", "Resumiendo" o "Y sin embargo". Todos serán interpretados el viernes y el sábado en Espacio Vías durante el concierto "Noche Sabinera". Entradas a la venta en Taberna Pajarín y en la web taquillajpg.com

-La exposición de artesanía '1.100 años de oficios' dará inicio este viernes a los actos de conmemoración del 1.100 aniversario de la consagración de la iglesia del monasterio de San Pedro de Montes, situado en la localidad ponferradina de Montes de Valdueza. Un total de 11 creadores mostrarán al público cerca de 60 obras elaboradas con distintas técnicas y materiales, en un evento al que se incorporan el pintor Lolo Serantes y el escultor Amancio González.

-León celebra el sábado la ‘Noche Europea de los Museos’ en La Casona de Puerta Castillo y en el Conde Luna. Estas instalaciones estarán abiertas para albergar teatralizaciones del Grupo Diadres a partir de las 19:30 h (‘De civitate legio’ y ‘Los protagonistas del Reino’) y actuaciones musicales desde las 20:30 h. (Grupo Aeventum Música y Luis Miguel Sanz). La entrada será gratuita con aforo limitado.

-El sábado a las 20: 30 h. en la Iglesia de San Martín, encuentro coral entre la Coral Alternia de Arganda del Rey (Madrid) y la Coral Torreblanca (León). Entrada libre.

-El Museo de León, con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (DIM) que se conmemora en todo el mundo el 18 de mayo, convoca por quinto año consecutivo el Concurso de Fotografía en Blanco y Negro. Para poder participar es necesario entregar las fotografías, con un máximo de tres por autor, en formato JPG o TIFF con un mínimo de 300 ppp (puntos por pulgada), en blanco y negro (originariamente o tratado con posterioridad). De forma excepcional, este año se valorará que la temática de las obras tenga en cuenta el 150 aniversario de la apertura al público del Museo de León (1869-2019) , aunque no se trate de un requisito necesario. Para celebrar este día con todos los leoneses, el Museo tendrá entrada gratuita del 13 al 19 de mayo y contará con visitas guiadas especiales de martes a domingo a las 12.30 horas. Por otro lado, el sábado 18 de 17 a 18 horas se ha organizado una recreación prehistórica de un enterramiento de la Edad del Bronce con exhibiciones de tejidos y diversas muestras.

-La convocatoria del concurso del cartel de las Fiestas de San Juan y San Pedro 2019 ya está abierta. El premio está dotado con 1.400 euros y las bases se pueden consultar en la web www.aytoleon.es. El plazo de presentación de trabajos finaliza el próximo 24 de mayo. Estas son las actuaciones que se desarrollararán durante las Fiestas de San Juan y San Pedro en la Plaza Mayor:Domingo, 23 de junio: MODESTIA APARTE Y LA GUARDIA. Lunes, 24 de junio: BEBE. Martes, 25 de junio: NANCYS RUBIAS. Miércoles, 26 de junio: TEQUILA. Jueves, 27 de junio: MARTA SÁNCHEZ. Viernes, 28 de junio: EL ARREBATO. Sábado, 29 de junio: LOS ENEMIGOS. Todos los conciertos son gratuitos a las 23.00 h., excepto el domingo 23 que comenzará a las 00.45 h.

-Renfe, Focus y FUNDOS organizan la exposición fotográfica “La Negrilla, 10 años de vida”. La muestra se podrá ver en el Museo Gaudí Casa Botines hasta el 26 de mayo.

-La Asociación FOCUS de fotógrafos leoneses organiza la muestra ‘Cosas absurdas y otras comedias’ en el Centro Cívico León Oeste. En ella, el visitante podrá observar una serie de fotografías ‘fruto de un instante en el que algo inusual ocurre, pero ahí está la cámara del avezado fotógrafo de Focus, lista para capturarlo. Muchas de ellas son situaciones absurdas: cosas que no tienen lógica, momentos graciosos, situaciones que parecen lo que no es y en las que, viéndolas, te imaginas el final, real o no, pero para eso está nuestra imaginación’. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de mayo en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico León Oeste, de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los sábados de 11.00 a 14.00 horas. Los domingos y festivos cerrado.

-Consumir en la zona de restauración de Espacio León tiene premio. Con un ticket de más de 10 de euros realizado hasta el 31 de mayo te llevarás dos pases para ir al cine por solo 2,90 euros cada entrada. Presenta tu ticket en el punto de información de Espacio León (horario de lunes a sábado de 10 a 22 horas y los domingos de 14 a 22) y te llevarás dos pases. Entregándolos en la taquilla de cine podrás comprar tus dos entradas por solo 2,90 euros cada una. Solo podrá presentarse un ticket por cliente y día que podrán utilizarse en sesiones de domingo a jueves hasta el 9 de junio de 2019. Para salas Bass Shake y 3D deberá abonarse suplemento.

-'The Hole Zero', el nuevo espectáculo de la saga 'The Hole', llega a la carpa instalada en el aparcamiento de la Delegación Territorial de la Junta en León el 13 de junio. La propuesta mezcla circo, cabaret, música y humor de forma diferente a los anteriores espectáculos, dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de Studio 54 y en la Nochevieja. Las entradas ya están a la venta con una promoción especial del 20 por ciento de descuento para las dos primeras funciones, el jueves 13 de junio a las 20.30 horas y el viernes 14 de junio a las 19.30. La música se convierte en un elemento indispensable dentro de 'The Hole Zero', con canalleo, un punto sexy y un factor sorpresa, subrayan los promotores.