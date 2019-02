AGENDA JUEVES 31 DE ENERO 2019

HOY JUEVES...

-La Cofradía de Nuestro Padre Genarín, como apertura de los diversos actos y eventos programados en León a lo largo de este año 2019 con motivo del 90 aniversario de la trágica muerte de Genaro Blanco, el pellejero que dio lugar a su creación, organiza un 'filandón genariano' que tendrá lugar hoy a las 20.30 horas. La taberna Casa Benito, en el número 30 de la Plaza Mayor, acoge este acto que contará con la participación de Pedro Trapiello, Pepe Muñíz y el abad de la cofradía Maximino Barthe y al que se invita todo aquel que quiera participar “y disfrutar de una copina de orujo”.

-A las 21:00 horas en el Teatro El Albéitar tendrá lugar la actuación del músico americano Jack Grelle, que estará acompañado por Hendrik Roever de ‘Los Deltonos’, que interpretarán temas del álbum ‘Got Dressed Up to Be Down’, publicado por Grelle en octubre del 2016, en el que dibuja una imagen de la verdadera América variada y profunda, con influencias tales como cajun, tejano, rock & roll y folk. Las entradas tienen un precio de seis euros y se podrán adquirir en la taquilla del teatro a partir de las 20:30 horas (Los miembros de la comunidad universitaria se podrán beneficiar de un descuento del 50% previa presentación del Carné Universitario y DNI).

Y ADEMÁS...

-Mañana viernes "Programa Escena" en el Teatro San Francisco a las 21:00 horas, ¿Te Duele? Charo Alvarez y Paco Ventura (Burgos). Entradas 12 € ; y Teatro Familiar para niñ@s a partir de 4 años, "Cantamos?" Música infantil y títeres, el sábado 2 a las 18 h. y el domingo a las 12 del mediodía. Entradas 5 €.a la venta dos horas antes en la taquilla del Teatro y en vayaentradas.com

-En la Sala Eutherpe de León-C/ Alfonso V nº 10- a las 20.00h. este sábado concierto del Dúo Ana Llácer Badal (violonchelo) y Luis Becerra (piano).

-El Sábado 2 de febrero en el Auditorio Ciudad de León, a partir de las 21 h., Rafas Blas, el ganador de la primera edición de La Voz, interpreta los grandes éxitos de Camilo Sexto en el espectáculo-homenaje "Camilo, algo de mí". Entradas a la venta en taquilla y web del Auditorio.

-El próximo domingo 3 de febrero a las 18:30 horas en el Auditorio de León, los cuentacuentos y escritores de literatura infantil Manuel Ferrero y Emma S. Varela (Emma Ilusioneta), acompañados por Los Músicos de Bremen (un cuarteto instrumental de músicos profesionales) pondrán en escena los Cuentos Musicales de los hermanos Grimm (cuentos con música clásica en vivo). Precio entradas: 6€ a la venta en la web auditorio.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio.

-La Asociación de Escuelas Municipales de Música de León desarrolla distintas actividades en la provincia desde febrero hasta el próximo mes de mayo, que comienzan el 9 de febrero con la III Convivencia de flauta en la Escuela de Música de La Bañeza, VII Convivencia de saxofón en Astorga, IV Convivencia de clarinete en Valencia de Don Juan., VII Convivencia de viento metal en La Virgen del Camino.

-"History of Rock" un recorrrido por los grandes éxitos del Rock el 16 de Febrero en el Auditorio. Entradas a la venta en ticketmaster, Carrefour, Halcón viajes y el Corte Inglés.

-La Glenn Miller Orchestra, dirigida por Ray McVay, traerá el miércoles 20 de febrero al Auditorio de León un espectáculo en el que repasará los grandes temas del conocido compositor y director, como las míticas ‘Moonlight Serenade’, ‘In the Mood’ y ‘Chattangooga Choo Choo’, y recuperará la magia de las orquestas de los años 40. Con una formación al estilo escénico instaurado por Miller, con cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxofones, sección rítmica y las voces de Catherine Sykes y Mark Porter, el concierto repasará una selección de los más de 200 temas del repertorio de la orquesta, que incluye muchos de los arreglos originales del director y contribuciones de arreglistas como Jerry Gray, Billy May y Bill Finnegan.

-El domingo 3 de marzo a las 19 h. en el Auditorio Ciudad de León, ópera de Giacomo Puccini "Madama Butterfly" con solistas y orquesta de la compañía Ópera 2001 y coros de Hirosaki (Japón). Entradas a la venta en Eros Perfumería, en Gil y Carrasco 2.

-Ya se pueden visitar las tres nuevas exposición del MUSAC: 'El giro notacional', muestra en la que los alrededor de 70 autores participantes extienden, cuando no directamente transgreden, el concepto de notación y sus funciones tradicionales; 'Soliloquium', una exposición de Miguel Ángel Rego que incide en la relación entre arte y ciencia; y 'Open Environmental Kit', un proyecto de ciencia ciudadana seleccionado por la Convocatoria Laboratorio 987 de ayudas a la producción del arte y la cultura.