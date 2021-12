El Ademar necesita toda la ayuda del mundo y más

Lunes, 12: 52 minutos. El Abanca Ademar ha dejado de entrenar hace unos instantes. Da igual que sea fiesta nacional. No hay tiempo para esas cosas en el club leonés. La entidad vive su momento más delicado en la historia moderna del club. Habría que remontarse al momento en el que tomó las riendas Juan Arias del club. El añorado presidente que está en el cielo asumió la presidencia de un equipo que apuntaba al descenso. Es pasado, pero inolvidable por la crudeza del momento. El despido de un buen tipo, Jordi Álvaro. Juan buscaba una reacción. Sin embargo, no llegaba. Derrota por los penaltis ante el Juventud de Alcalá de Rafa Guijosa, Demetrio Lozano, el portero Manolo..., y una eliminatoria a doble partido ante el Cangas Frigoríficos del Morrazo. Era imposible que el gran Isidoro hiciera más de lo que hizo. No había forma de cambiar la situación. La dinámica era negativa y no hubo forma de cambiarla. Ni el inolvidable Biro apareció en Alcalá, ni la fortuna acompañó a los nuestros. LLeno a reventar en Galicia, lleno a reventar en el Palacio de los Deportes. Fue inútil. Ascendió el Cangas y con Manolo Cadenas fichado, Arias salvaba al Ademar en los despachos. Luego, hay miles de historias. La mayoría preciosas. Se intentó el fichaje de Guijosa, pero Rafa se decantó por el F.C. Barcelona. Poco tiempo después comenzaron los títulos.

Ahora es otro momento muy distinto. Toca levantarse como sea. La presión puede con los jóvenes jugadores recién llegados de varios paises. La defensa no funciona y la portería tiene que dar mucho más.

ortería es muy irregular. Aún así ya no hay tiempo para las disculpas. Una victoria ante el Benidorm es oro. Sin duda, ese triunfo sería un bálsamo tremendo para todos los seguidores ademaristas. Las redes sociales echan humo, y Fernando Latorre, como gran entrenador que es, sabe todo lo que está pasando en León.

El técnico del cuadro alicantino decía hace poco en una entrevista mantenida con el periódico "El Español: "Si quieres lograr cosas diferentes, no puedes seguir haciendo lo mismo". Tal vez pudiera ser una solución para el Ademar, aunque es casi imposible hacer cosas distintas, porque prácticamente se ha hecho ya de todo.

Tras el entrenamiento, Manolo Cadenas se ha ido a su casa. A buen seguro a ver y volver a ver vídeos del Benidorm y de los suyos. Su segundo, Luis Puertas, más de lo mismo. El técnico ayudante vive con devoción el balonmano y confiesa estar tocado al igual que el resto de integrantes del equipo: "Sólo podemos trabajar y trabajar para intentar revertir la situación". Puertas duerme muy poco. Su trabajo con la cantera hace imposible mucho más descanso.

La implicación de los jugadores debe ser total. Nada más se puede pedir a los leoneses. Sienten el escudo porque es el suyo y no soportan ver al Ademar en la parte baja. El coreano necesita tiempo. Otros tienen que dar más. Es necesario, más que necesario.

Ver la clasificación da escalofríos.

11.-Bada Huesca 11

12.-Abanca Ademar 10

13.-Recoletas At.Valladolid 10

14.-Bm Torrelavega 8

15:-Sinfín 7.

16.- Antequera 2.

Esta temporada descienden dos, y promociona el tercero por la cola que se enfrentará a un conjunto de la División de Honor B.

Un triunfo ante el Benidorm, colocaría a la escuadra de Manolo Cadenas con 12 puntos y se igualaría en la tabla a escuadras como el propio Benidorm, Anaitasuna y Cuenca en la octava posición. Europa está a nueve puntos, ya que Bidasoa tiene 19.