El 2023 comienza de forma espectacular para los mercados europeos. Escucha a Jose Andrés Álvarez

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones, valora muy positivamente en comienzo de este año.

En lo que llevamos de 2023, la subida en general es del 7-9%. Pero el cambio de año es anecdótico. Desde que hicieron mínimos los mercados europeos en septiembre-octubre han recuperado un 20%.

En Estados Unidos se han quedado más retrasados, prácticamente en la mitad. Han subido un 11% en divisa local, el dólar. Pero para un inversor europeo la ganancia por invertir en Estados Unidos es incluso menor porque al hacer el cambio de euro a dólar, la caída del dólar ha sido curiosamente también del 11% con lo que la ganancia ha sido nula.

Jose Andrés apunta que el mercado es soberano y no podemos llevarle la contraria, porque hasta hace apenas 3 semanas, ningún analista esperaba este comienzo de año. Se hablaba de un primer trimestre más plano e incluso negativo para ya después de marzo y hasta final de año, recuperar el terreno perdido y acabar el año, eso sí en positivo.

Hay varias causas que han provocado el cambio. En verano se decía en Europa que de cara al invierno iba a haber falta de suministro lo que iba a provocar cortes de luz, paradas de producciones industriales, bombas nucleares rusas, poco menos que el apocalipsis, pero gracias a Dios no ha sido así.

El invierno está siendo benigno para Europa. Temperaturas de más de 10º en Centroeuropa en diciembre no se suelen ver. A esto hay que añadir que el consumo privado no ha caído tanto como se estimaba. Pero además los políticos, aunque de una forma poco ortodoxa, han sido previsores y por muy duro que venga ahora el invierno, hicieron sus deberes y han llenado las reservas de combustibles con lo que no se prevé desabastecimiento.

Ahora mismo la recesión que está anticipándose es menor de la que se esperaba en octubre, de ahí la recuperación de los índices. También la inflación en Estados Unidos está bajando más rápido de lo que se preveía. Europa va detrás de Estados Unidos y la bajada de la inflación se producirá unos meses más tarde.

En renta variable las consecuencias ya las estamos viendo, pero cuidado con la renta fija que si bien el año pasado fue histórico por lo negativo, este año puede ser también histórico pero por lo positivo, porque puede darse la vuelta y recuperar parte de las pérdidas de 2022.

Además está siendo una época muy buena para el inversor conservador. Después de más de 10 años sin poder obtener rendimiento, estamos llegando estos días a rentabilidades del entorno del 3% anual. Jose Andrés opina que es un momento que hay que aprovechar porque es posible que con lo que hemos dicho sobre la situación económica, a partir del verano estas rentabilidades se moderen.

En renta 4 están teniendo muchas operaciones sobre este mercado, en concreto letras del Tesoro español. Es muy fácil y rápido invertir.

Más información en las oficinas de Renta 4 Banco en Ordoño II 35.





