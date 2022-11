El Ademar nunca se rinde (33-33)

El ADN del Abanca es el de siempre. No se negocia con esas historias. Nunca se va a entregar un equipo que tiene la firma de Manolo Cadenas.

No fue el mejor de los partidos. Está claro. Sí fue un arbitraje horroroso, pero sin querer. Los colegiados son malos y punto. Mejor no ahondar en la herida.

La fiesta en el pabellón del Puente Genil parecía un hecho. Sin embargo, se levantó el muerto de la tumba y el choque acabó en tablas.

Fue el menor de los males para los locales, que sí no llega a ser por su portero hubieran caído. El Ademar tuvo antes del final, varias ocasiones para haber ganado.