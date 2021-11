El Abanca Ademar recibe este miércoles al At.Valladolid

El Abanca Ademar vuelve a disputar un partido de la Liga Asobal, tras el parón por la disputa de diferentes encuentros de las distintas selecciones. De esta manera, han sido cerca de una decena los jugadores de Cadenas que han estado fuera, por lo que sólo desde el lunes al mediodía, el técnico contaba con toda la plantilla para entrenar. Debido a la hora a la que se ha colocado el choque, el Ademar entrenará, incluso, en la mañana del derbi.

Jugar contra el Valladolid siempre es distinto y para los leoneses que hay en la plantilla es una motivación extra. Así para el hispano Gonzalo Pérez: "Es un partido en el que no vale ni el empate, es un rival histórico y nosotros tenemos que salir al máximo, sabemos que es un encuentro de máxima dificultad y no nos vale otra cosa que la victoria".

Esta temporada el Abanca Ademar está plagado de jugadores jóvenes y extranjeros. El resto de la plantilla también es jóven, y la inmensa mayoria es de León. Tanto el entrenador, Manolo Cadenas y el resto de los leoneses está transmitiendo a sus compañeros la importancia de sumar un triunfo ante el eterno enemigo. El extremo internacional también habla del tema: "Es muy especial, no es como otro duelo cualquiera, sabemos que en las dos ciudades se siente de una manera muy especial, no sé exactamente la razón de la hora, creo que hay que modificarlo para futuros encuentros porque no son horas normales, de cualquier manera no hay excusas y nosotros a jugar".

En otro orden de cosas, el surcoreano Kim debutará ante su afición y existe alguna posibilidad que regrese Antonio Martínez a la convocatoria. El extremo se lesionó antes de que arrancará la temporada y está a punto de recibir el alta médica tras superar una rotura del menisco. No será hasta instantes antes del comienzo, cuando Manolo Cadenas decida sobre su concurso.

