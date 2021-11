El Abanca Ademar quiere, pero ni con Luis Puertas puede

Son cerca de las doce de la noche. Me cuentan que en León no para de nevar y que la ciudad más bonita del mundo está plagada de un color blanco intenso. Dentro del autobús Alsa del Ademar nadie habla. Ya no está Tomé al volante, ahora es Roberto el que conduce y conduce. Cadenas mira el vídeo del partido. Mientras varios jugadores duermen, Luis Puertas se mantiene despierto. El joven técnico no encuentra consuelo. Tras su debut sustituyendo a su ídolo por sanción, el amargo sabor de la derrota no se le olvida.

A eso de las nueve menos cuarto acababa el choque. Los jugadores que defienden la camiseta del club leonés han hecho un esfuerzo tremendo, pero tristemente no suficiente. El Anaitasuna ha sido más listo, más práctico y ha dominado la contienda en todo momento. Es imposible hacer algo encajando 35 goles. Otra vez muchos tantos en contra. De nuevo la defensa es una lotería y la portería parece inexistente. O se ponen las pilas Milan Bomastar y Panos, o Cadenas va a apostar por Carlos Honrado. Nada tiene que perder. El chaval se muere de ganas por tener una oportunidad y sus compañeros en el puesto son un adorno que no se puede permitir el club.

Viajo de nuevo en el tiempo. A mi izquierda tengo a Jordi Ribera, seleccionador nacional y ex entrenador del Ademar. Aún no ha arrancado el choque. Viene de Eibar. Me dice, muy amable, que tenga cuidado con la nieve. Desconoce donde está su amigo Cadenas. Yo tampoco lo encuentro. Suena la bocina. La guerra de los mundos es un partido de balonmano. Marca Semedo. Nos las prometemos felices. Error. El intercambio de golpes dispara el marcador (4-1) a las primeras de cambio. De inmediato hay reacción visitante y se estrecha el cerco (4-3). Virbauskas comete la falta de ataque de siempre. Quiere penetrar ante dos jugadores y les arrolla. Así no hay manera.

Llega el descanso. El electrónico no miente (18-15). El Ademar lo ha intentado, pero ha pagado su inexperiencia, su irregularidad y su individualismo. Toca hablar en el vestuario y revertir lo que parece imposible. Ademar, a luchar.

El guión de la segunda parte es muy parecido al de la primera. Carrera para un lado, carrera para otro. Los detalles, los malditos detalles. Un palo, una perdida, una mala decisión... Ahora se apuesta por Jaime de central. Casqueiro y Gonzalo son los extremos. Muchos jugadores han hecho la guerra por su cuenta y ahora están desaparecidos en combate. Panos hace un par de paradas y llena de ilusión a Luis Puertas y Felipe Verde. Menos de dos minutos para el final. Hay opciones claras. Penalti a favor de los de negro, de los visitantes.

Va Gonzalo Pérez a su cita con el gol. No tiene suerte el máximo anotador de la asobal y el portero la adivina y la para. Ya es imposible. Aún así los chicos no se rinden. Presión en toda la cancha como si se tratara de un partido de baloncesto. No hay forma humana de arrebatarles el balón. Se pide tiempo muerto y es alargar la agonía.

Final. Se consuma la derrota. Los protagonistas se saludad. Luego, Luis Puertas se sienta. Busca silencio y un refugio. El chaval no se esconde y da la cara. Se le nota tocado, muy tocado. Así habla para Cope León: "Es un sentimiento de orgullo, lo hemos dejado todo en la pista y no ha podido ser, lo hemos dado todo y cuando se pierde así, sólo se puede felicitar a tus jugadores".

Continúa hablando Luis: "Hay que seguir, no podemos parar, el próximo partido es en el palacio y no se nos pueden escapar los dos puntos, son noches duras y de mucha presión y yo quiero hacerlo lo mejor posible por el club de mi vida y hay que hacer autocrítica, yo el primero, podría haber tomado otras decisiones, pero el resultado es el que es y hay que seguir trabajando, está claro que hay que ir a menos goles pero han puesto un ritmo endiablado y hemos entrado en u juego y hemos perdido".

Se acaba la entrevista. Jordi Ribera quiera dar ánimos a Luis Puertas. Éste apostilla: "Es una carrera de fondo y hay que cruzar la meta en seis meses en puestos de Europa".

Cerca de la una de la mañana. Lo siento por los socios, por los aficionados y por todo León. Sin embargo, no se acaba el mundo. Llegarán las alegrías, seguro. Cierro el ordenador. Sigo con muchas pulsaciones en mi pobre corazón. Mañana hay que madrugar. Otro deporte. Otro encuentro. Ojalá con otro desenlace. Buenas noches.