El Abanca Ademar, ante un nuevo desafio

No hay descanso para el Abanca Ademar. Tras conseguir la clasificación como segundo en la European League, llega el turno para la Copa del Rey. No lo va a tener fácil el equipo de Cadenas. El sorteo copero le ha emparejado con el Balonmano Huesca. Los oscenses tienen un gran equipo y ya lo demostraron con un triunfo ante los leoneses en liga, que privó a los ademaristas de estar en la Copa Asobal.

El horario del choque es el viernes a las 12 de la mañana. Sin duda, el peor por varias circunstancias. El Abanca viene muy cansado tras recorrer media Europa. Tras la dolorosa derrota ante el Puente Genil de Juan Castro el pasado miércoles, el autobús del Ademar partió el viernes de León hacia el Aeropuerto de Barajas. De ahí, hacia Chejov, con escala en Estambul para llegar a Moscú y proseguir el viaje en carretera hacia el destino del partido. Se llegó alrededor de las cuatro de la mañana, para jugar el mismo día a las cinco de la tarde.

A pesar de no tener descanso, se consiguió un triunfo fundamental ante los rusos. Todo, con un trabajo magnífico de los más jovenes. Destacaron el extremo Antonio Martínez y el portero Carlos Honrado. Tin Lucin no pudo viajar al extraviar el pasaporte y el guardameta Khalifa por un problema similar. El argelino necesita una documentación para viajar nueva y no la tenía preparada. Rubén Marchán también fue baja. El pivote internacional se quedó en León al estar tocado. El medallista de bronce en el Mundial de Egipto estará en perfectas condiciones para afrontar el torneo del K.O.

Tras jugar y ganar en Chejov, el cuadro presidido por Cayetano Franco, cenó en el hotel de concentración para encaminarse, de nuevo, hacia el aeropuerto moscovita y volar a Skojpe con escala, otra vez, en Estambul. El encuentro acabó en tablas. Un empate que vale por una segunda plaza y tener el factor cancha ganado. El enemigo, el Kristiandad sueco. La eliminatoria se jugará el martes 23 de marzo en el país escandinavo, para jugar la vuelta el 30 de marzo en el Pabellón Municipal de los Deportes de León.

El Abanca Ademar emprendió el viaje hacia Madrid esta mañana. De Skjopje a Estambul, una vez más, y de la ciudad turca a Valencia. El recorrido hacia Madrid desde la capital del Turia se realizó en autobús.

Durante el jueves, Cadenas y Luis Puertas dirigirán el entrenamiento de sus jugadores para afrontar con todas las garantías posibles los cuartos de final de la Copa del Rey. De poder con el Huesca, espera el vencedor de la eliminatoria entre el Bidasoa de Jacobo Cuetara y el Benidorm de Mario López. Parece más que evidente que el Barcelona estará en la final y es el gran favorito para consegir el título.

De todas formas, llegar a la final contra el cuadro catalán tiene premio. El subcampeón, siempre que gane la Copa el cuadro de Pasqui, daría pase directo al subcampeón a clasificarse para jugar competición europea.

Capítulo aparte es el tema de las renovaciones. Manolo Cadenas cuenta con Jaime Fernández y Gonzalo Pérez. Los extremos ya han recibido la oferta y la están estudiando. Se espera que en las próximas semanas se conozca la respuesta de ambos jugadores y que sea afirmativa. Eso, el tiempo lo dirá.