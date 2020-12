Juan Pablo García Valadés analiza qué podemos esperar de los mercados financieros en diciembre

Hoy nos acompaña en Cope el asesor de inversiones de Renta 4 Banco, Juan Pablo Gracía Valadés. Con él analizamos el respiro que las bolsas se tomaron la semana pasada en las continuas subidas. Tras cinco semanas seguidas de alzas, y tras un mes de noviembre realmente extraordinario, en el que el Eurostoxx subió un 18% y el Dow Jones casi un 12%, las Bolsas se han tomado unos días de descanso, con ligeros recortes en casi todos los índices.

Las caídas han sido1% para el S&P, del 0,7% para el Nasdaq, del 0,6% para el Dow Jones y del 1,5% para el Eurostoxx. Nuestro Ibex, que había sido el mejor índice europeo en noviembre, ha caído un 3,1% en la semana y el Shanghai Composite un 2,8%, mientras que el Nikkei ha limitado su descenso al 0,4%

Juan Pablo comenta que de cara a diciembre podemos pensar en unas Bolsas tranquilas, consolidando niveles tras los excesos de noviembre. Los movimientos que se han visto esta semana lo confirmarían, al recordarnos que el principal factor de impulso de las subidas, que es la enorme masa de liquidez que los Bancos Centrales han inyectado, sigue ahí y va a seguir ahí, y por tanto es difícil que las Bolsas recorten en serio, salvo sorpresas muy negativas. Por el contrario, con tanta liquidez podría haber algún nuevo episodio de euforia en cualquier momento.

También hay datos de mejora en los resultados empresariales que justifican las alzas, y hay una progresiva mejora en los PMIs y en otros indicadores económicos, a medida que se pueda empezar a ver un posible fin a la fase aguda de la pandemia. Obviamente, también, la llegada de las vacunas podría ayudar a reabrir la economía y volver a una cierta normalización.

Los bancos centrales parecen que siguen garantizando esa liquidez. El BCE recordó el pasado jueves su compromiso con suministrar liquidez barata a una economía europea que no acaba de despegar, extendiendo el programa de compras "pandémicas" (PPP) hasta marzo de 2022 y elevando su cuantía hasta 1,85 billones de euros, es decir medio billón más. La Fed, que se reúne esta semana, y que compra cada mes ochenta mil millones de dólares de deuda del Gobierno americano y cuarenta mil millones de dólares de bonos hipotecarios, seguirá previsiblemente el mismo guion, reiterando su apoyo pleno a la economía.

Aunque la Fed y el BCE reiteran permanentemente que su propósito es ayudar a la economía real y no a los mercados financieros, la realidad es que el efecto mayor de los estímulos monetarios se ve en las bolsas porque es imposible evitar que el dinero inyectado vaya a comprar activos, en lugar de a financiar a la economía real, produciéndose situaciones curiosas como la que se produjo el pasado miércoles, cuando se estrenó en Bolsa la plataforma de envío de comida a domicilio Doordash, revalorizándose un 83% en la primera jornada. El jueves era Airbnb, la compañía de alquileres de pisos vacacionales, la que debutaba en el parquet, con una subida de más del 100% en su primer día en Bolsa. Se trata de dos compañías innovadoras, bien gestionadas y que han sabido generar disrupción en sus respectivos sectores, capturando cuotas de mercado crecientes. Pero es obligado preguntarse si dos compañías que aún pierden bastante dinero valdrían en Bolsa más de ochenta mil millones de dólares (Airbnb) y más de cincuenta y cinco mil millones de dólares (Doordash) si no hubiese una enorme masa de dinero que no sabe dónde invertir y que no puede quedarse sin invertir porque los tipos de interés están a cero o en negativo.

A la espera de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en relación a la pandemia, la cercanía de la vacunación masiva y las puntuales mejorías en las cifras de contagios, junto con la liquidez de la que hemos hablado, tiran del mercado al alza, sin embargo, las últimas medidas sobre nuevas restricciones de movilidad tomadas recientemente en Alemania y Holanda, hacen temer un nuevo cerrojazo a Europa con el consiguiente nuevo parón económico.

Tampoco hay que perder de vista las negociaciones para evitar un Brexit caótico en las que todo apunta que agotarán los plazos y el posible acuerdo podría tomarse en el último minuto.