Las tecnológicas toman el relevo en las bolsas, análisis de Jose Andrés Alvarez, asesor de Renta 4 Banco

Pasan las semanas y las bolsas no sufren correcciones importantes. Jose Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, analiza su comportamiento.

Los mercados parecen estar cómodos no solo con la política de los bancos centrales sino también con los mensajes lanzados diciendo que tendrán paciencia con la inflación. No van a arriesgar un descarrilamiento de la recuperación económica con unas retiradas de estímulos económicos antes de tiempo.

El dato de inflación de la semana pasada en Estados Unidos fue del 5% el más alto desde 2008. A pesar de ese dato, no hay quien quite de la cabeza a los inversores la idea de que el repunte de la inflación es transitorio debido a que la base de comparación con respecto al año pasado es muy baja y los cuellos de botella de meses atrás como por ejemplo el del Canal de Suéz no se volverán a producir.

Esta tranquilidad se aprecia en los mercados de renta fija. Sorprendentemente, después del dato de inflación los bonos subieron que como sabemos supone una bajada de la rentabilidad. Es decir, para el inversor conservador se le vuele a poner difícil obtener rentabilidades importantes con lo que debe invertir una parte pequeña en renta variable.

La única explicación posible es que los inversores crean al 100% las palabras de la FED, Reserva Federal norteamericana, de que no va a subir tipos de interés pase lo que pase.

Esta situación puede inflar más las temidas burbujas. La expectativa de liquidez barata y abundante para siempre está llevando al límite el apalancamiento de los inversores minoristas. Las espectaculares subidas de Gamestop y AMC de meses atrás se siguen viendo con otros valores que a través de plataformas como Reddit suponen una montaña rusa para el pequeño inversor Clover Health, Wendy's, Orphazyme, Geo Group.... son los más recientes.

Es muy difícil que el inversor minorista se salga a tiempo. Por eso seguimos recomendando como siempre fondos de inversión. Siempre nos llama la atención lo más vistoso, es la psicología humana, rentabilidades estratosféricas pero con una probabilidad baja de conseguirlo es más goloso que obtener rentabilidades en torno al 10% anual de forma consistente vía fondos de inversión.

Actualmente los flujos de inversión de nuevo están volviendo a repuntar las tecnológicas tras una temporada de descanso y los valores que se benefician de la reapertura económica con la caída de la pandemia, necesitan un descanso. La verdad es que son las tecnológicas las que tienen la llave para poder sacar a los mercados de este movimiento lateral de los últimos 2 meses.

A pesar de todo la bolsa tiene un riesgo: que la pandemia retrase más de lo previsto la reapertura económica. Como ejemplo esta semana el Reino Unido a pesar de ser uno de los países con más vacunados está pensando retrasar un mes la reapertura económica, debido a que la variante india está siendo mucho más contagiosa que otras.

La inflación puede llegar a ser un problema si se convirtiera en estructural. Además hay estímulos económicos para que las bolsas sigan subiendo como los fiscales y planes de infraestructuras en Estados Unidos para los próximos 10 años aunque pendientes de aprobar. Recuperación de los resultados empresariales a medida que se sigan levantando las restricciones de la pandemia.

La reunión de las economías más avanzadas del mundo quiere poner un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% a las grandes multinacionales

