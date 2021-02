Con Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta4, analizamos el proceso intuitivo de la inversión

Muchas veces los inversores toman decisiones de inversión no demasiado racionales.¿Cuáles son los mecanismos psicológicos que intervienen cuando tomamos una decisión de inversión? ¿Cuál es el proceso y los errores más comunes? Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 banco, habla hoy en Cope León del proceso intuitivo de la inversión.

Según Miguel Angel, la mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día podríamos calificarlas de microdecisiones rápidas, intuitivas y automáticas donde el cerebro, de manera inconsciente, recurre a ciertos trucos o atajos mentales para simplificarnos la vida y ahorrar energías. A la hora de tomar decisiones de inversión en muchas ocasiones nos dejamos llevar por un “exceso de confianza”: sobrevaloramos lo que sabemos y nuestra experiencia sin diferenciar lo que sabemos de lo que creemos que sabemos. La confianza nos conduce a una falsa seguridad y, por tanto, no entra en nuestro horizonte que podemos perder, infravaloramos los riesgos. El riesgo es inherente a la inversión, máxime en este entorno estructural de tipos de interés cero donde no existen activos financieros sin riesgo. Riesgo y rentabilidad son conceptos que siempre hay que tener en cuenta y el hecho de que no reconozcamos los riesgos o no le demos la debida importancia, es un problema.

Otro atajo que observamos en los clientes de Renta 4 Banco, es el de “la ilusión de control”, la tendencia a sobreestimar que disponemos del control o la posibilidad de influir en algo que objetivamente se escapa de nuestro dominio. Entonces, elevamos el riesgo al confiar que controlamos los vaivenes de los mercados gracias a nuestro análisis o a la información que disponemos. En este sentido, es relevante usar la terminología Covey: centrémonos en nuestro “círculo de influencia”, es decir, en aquello que depende de nosotros, y olvidémonos del “círculo de preocupación”.

Sólo depende de nosotros cuestiones como qué cantidad puedo invertir, cuál es mi perfil de riesgo -conservador, moderado, tolerante- y qué producto financiero se adapta mejor a mi forma de ser y de entender la inversión para que esta sea una experiencia gratificante.

Un tercer error que cometemos los inversores es el llamado “sesgo de confirmación”, interpretando la información que recibimos o buscando nueva de manera selectiva de tal manera que confirmen las convicciones que ya teníamos. No queremos información crítica sino la que se adecúe a nuestro pensamiento. Oímos lo que queremos oír. Por eso, debemos tener la mente abierta y considerar que, a veces, la realidad no es como nosotros pensamos.

Respecto a las primeras impresiones, lo característico del “sesgo de anclaje” es dar mayor relevancia a la información que hemos obtenido en primer lugar a las siguientes que la contradicen. Es lo que sucede con las primeras impresiones, que son las que más nos marcan. Son como anclas, difícil de soltar. Se asemeja a cuando investigamos mucho antes de tomar una decisión. Contradecirnos después de tanto tiempo empleado supone una incoherencia difícil de soportar y, aunque la nueva información sea evidente, podemos “anclarnos” en nuestra decisión y no dar marcha atrás.

También, a veces, acudimos a nuestros familiares o amigos para que nos aconsejen. El “sesgo de autoridad” es muy habitual: nuestra tendencia a sobrestimar la opinión de una persona “por ser quien es”. Así como, normalmente, para hacernos un chalet acudimos a un experto -por la cuenta que nos trae-, en el mundo de la inversión financiera tendemos a confiar en nuestros amigos y familiares sin que estos necesariamente tengan conocimientos o experiencias suficientes. Conviene distinguir “potestas” -poder socialmente reconocido-, de “auctoritas”, saber socialmente reconocido. En todo caso, lo ideal es que cada cual se forme su propio juicio pues cada uno es el responsable de su conducta y depende de nosotros formarnos -que no es lo mismo que informarnos- lo mejor posible para tomar decisiones de inversión que se adecúen a nuestra situación y a nuestra manera de entender el mundo.

