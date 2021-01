Drasanvi crea una nueva línea de productos de desinfección, limpieza y protección individual frente al Covid

Adaptación al mercado sin perder la calidad y eficacia. Este es el resumen que hace Drasanvi, compañía leonesa líder en el sector de los suplementos alimenticios y la cosmética ecológica, sobre el 2020. Un año, sin duda, complicado para todos los sectores, en el que la necesidad y la seguridad han servido de impulso a esta empresa para activar una nueva línea de productos destinados a la desinfección, la limpieza y protección individual frente al Covid-19.

Hoy en Cope hablamos con Cristina Rubio, responsable del Departamento Técnico y de Calidad, para que nos explique cuáles son estas novedades de su catálogo y cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día.

Cristina explica que respondiendo a las necesidades que van surgiendo en la sociedad, siguen ofreciendo productos de la mayor calidad con los que poder ayudar al consumidor en estos momentos tan complicados y con mucha agilidad. Su objetivo siempre ha sido fomentar los hábitos de vida saludables y, por supuesto, la desinfección personal y de espacios, la higiene de manos y la prevención.

Drasanvi trabaja de manera paralela en la distribución de mascarillas quirúrgicas y FFP2, así como en los geles hidroalcohólicos. Estas fueron sus primeras referencias a la venta, pero con el paso de los meses, se ha intensificado el trabajo para poder ofrecer más tipos de mascarillas con todos los certificados necesarios, numerosos formatos de geles, limpiadores y desinfectantes para hogares o uso industrial y alimentario e, incluso, una fuente de gel para poder ubicar en puntos físicos.

Respecto a las características de los geles hidroalcohólicos de Drasanvi, Cristina nos cuenta que tienen una base del 70% de alcohol y recuerda que lo aconsejable para su eficacia es un mínimo de 60%. Además, han incluido en la fórmula aloe vera para ofrecer un cuidado más natural y evitar que la piel se resecase tanto. Incluso, en los formatos más grandes destinados a grandes superficies, negocios, empresas, también han añadido crema hidratante, aloe vera, aceite esencial de árbol del té y extracto de tomillo.

Existen formatos de 30 ml y de 100 ml, perfectos para llevarlos siempre encima. De 200 y de 500 ml, con dosificador para su fácil aplicación, así como en garrafas de 5 litros para poder rellenar y reutilizar los botes anteriores. Entre las últimas novedades, Drasanvi también han lanzado un spray de líquido hidroalcohólico, que está combinado con aloe vera y glicerina, que resulta muy cómodo porque se absorbe rapidísimamente y tiene un olor muy agradable.

Drasanvi además fabrica un limpiador hidroalcohólico de multisuperficies, apto para utilizar en muebles, objetos o, incluso, en la ropa. No contiene lejía, no mancha y no deja residuos. Y, lo mejor, es su agradable olor y su formato con pulverizador.

Cristina recuerda que Drasanvi también ofrece mascarillas confeccionadas con materiales de máxima calidad, cómodos y seguros. Además de las quirúrgicas y FFP2, han lanzado una amplia línea de mascarillas reutilizables de tela, fabricadas en Europa, con triple capa y una respirabilidad por encima de 20 Pa/Cm2. Además, tienen una eficacia de filtración bacteriana por encima del 97% y con el certificado de Community Face Covering. Permiten un total de 25 lavados, en los que no se necesita usar lejía, ni lavar en seco o planchar. Además, su triple capa es neutralizadpra de olores, antibacteriana y con solución ecológica. Hay más de una docena de colores y estampados para niños, adultos, así como tallas desde la S a la XL porque es muy importante que se ajuste bien a la cara y que no queden huecos abiertos. Además, también han diseñado portamascarillas de propileno antibacteriano para poder guardarlas y transportarlas donde sea necesario.

Encontrarás cualquiera de los productos de Drasanvi en farmacias, parafarmacias, herboristerías, en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés o en la Tienda Drasanvi de Astorga, en la web, drasanvi.com y puedes contactar a través del correo info@drasanvi.com.