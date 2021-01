Misericordia Bello hace balance del comportamiento del sector vitivinícola en el Bierzo durante 2020

Misericordia Bello, presidenta de la DO Bierzo, hace balance en Cope del comportamiento del sector durante el 2020.

Según Bello, los vinos del Bierzo se vieron seriamente perjudicados por el covid-19, sobre todo por el cierre de los canales de comercialización de la hostelería, lo que supuso una importante caída de las ventas.

Respecto al nuevo reglamento de zonificación y de clasificación de los vinos en unidades geográficas menores, la presidenta hace una valoración muy positiva ya que está permitiendo una mayor apuesta por la calidad, la diversificación y el incremento en el reconocimiento de marca.

Remarcar que la aprobación de la zonificación por unidades geográficas de procedencia (villa, paraje, viña clasificada y gran viña clasificada) ha supuesto un antes y un después en la evolución de la D.O Bierzo, primera denominación de la Comunidad en adoptar la legislación europea para poder no solo clasificar sus vinos si no certificar su calidad de forma internacional, lo que la sitúa en una posición de ventaja respecto a otros territorios para la exportación de sus vinos y para su reconocimiento tanto por parte de la crítica como del consumidor en los mercados extranjeros.

El Consejo Regulador también ha impulsado la recuperación de territorios vitivinícolas que habían sido abandonados, en muchos casos a favor de otras industrias como la minería, y que ahora se quieren recuperar, fomentando la fijación de población en territorios rurales y favoreciendo modelos productivos sostenibles como la producción vitivinícola.

Otro de los grandes hitos del 2020 para la D.O Bierzo fue el giro estratégico que el Consejo Regulador imprimió a su estrategia de promoción, enfocándola más hacia el consumidor final a través de acciones formativas, seminarios o catas, muchas de ellas virtuales. La pandemia, las restricciones de la movilidad y los cierres de la hostelería han sido determinantes en este cambio de criterio en el que ha sido fundamental el desarrollo de la nueva imagen de marca.

Misericordia Bello desea que este año se pueda «volver a la normalidad» para poder continuar «el camino que teníamos marcado» y además pone de relieve la importancia de seguir con la promoción de los vinos adscritos a la Denominación de Origen Bierzo «para que las ventas se regularicen».