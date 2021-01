Miguel Angel Cercas, asesor de Renta4 Banco, te da las claves si quieres iniciarte en el mundo de la inversión

Miguel Angel Cercas, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, ha participado esta mañana en el programa local de Cope León. Con él, hemos analizado las cuestiones que desde su conocimiento y experiencia de más de 20 años deben tener en cuenta aquellas personas que quieren iniciarse en el mundo de la inversión.

Miguel Angel señala que en primer lugar se debe valorar la cantidad a invertir. En este sentido siempre se habla de inversión a medio y largo plazo, por lo que conviene destinar una parte, un porcentaje del dinero que se ha ahorrado y que, presumiblemente, no se tocará en años. A corto plazo, a su juicio, no merece la pena invertir y es mejor dejarlo en liquidez.

Otra cuestión que se plantea respecto a la cantidad es la utilidad del ahorro periódico, del que Miguel Angel es un firme defensor: planificar mes a mes a través de un plan de inversiones. Tiene la ventaja de que el inversor decide fríamente cuánto puede destinar, sin las preocupaciones del día a día, y, además, se cogen diferentes niveles de precio de esas inversiones, por lo que se diversifica temporalmente el riesgo. No es lo mismo invertir de golpe y "a ver qué pasa", que hacerlo poco a poco, mes a mes. Es mucho menos arriesgado.

Para aquellas personas que invierten por primera vez, también hay que estudiar su perfil de riesgo. El más conservador lo tiene complicado dado que los tipos de interés están en negativo, y lo estarán largo tiempo, por lo que no existe “la inversión sin riesgo”. La decisión a tomar es determinar qué porcentaje se destina a Fondos de inversión de gestión alternativa, es decir, que el mandato del gestor es preservar el capital, y qué otra parte se invierte en Fondos de Inversión de renta variable. Para una persona sin experiencia en los mercados financieros una buena opción podría ser 20%/80%. Según Cercas, si se es más tolerante al riesgo, se subiría esa exposición en bolsa. Realmente el riesgo se determina en directo, cuando se ve cómo afecta la evolución del mercado. En este sentido, lo idóneo es estar tranquilos, que no nos quite el sueño y estemos en paz con lo que estamos invirtiendo. Si hay desequilibrios, algo falla.

Cercas explica que la tercera cuestión a tener en cuenta es saber dónde invertir. Sobre todo para los que se están iniciando, Miguel Angel recomienda Fondos de Inversión, por varios motivos. En primer lugar, porque diversifican: no se invierte en una sola empresa sino en 30 ó 40 con una gestión activa del gestor, que está pendiente; por otra parte, se puede traspasar de un Fondo a otro sin tributar, lo que permite hacer movimientos tácticos según evolucione el mercado o la situación personal o profesional del inversor.

En una cartera Miguel Angel recomienda tener cuatro cinco fondos, de gestoras diferentes y con un buen histórico de rentabilidad y de volatilidad. En resumen hay que entrarse en lo importante, que es la cantidad a invertir y cómo hacerlo; qué perfil de riesgo tenemos y en tercer lugar, donde invertimos.

