Los inversores pendientes del crecimiento, no sólo de la inflacción. Escucha a Jose Andrés Álvarez de Renta 4

Hoy en Cope conocemos con José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, el por qué de las caídas en los mercados ayer lunes.

Jose Andrés apunta que desde un punto de vista fundamental los mercados están esperando a ver si es cierto que la inflación en Estados Unidos ha tocado techo y por análisis gráfico hemos llegado a zonas que van a ser difíciles de superar. Además hay que tener en cuenta que se está añadiendo un nuevo foco de inestabilidad como es China,

En Estados Unidos parece que la inflacción ha tocado techo pero en Europa no está tan claro. Los bancos centrales están valorando si la inflación ha llegado a su máximo y cuánto tiempo va a estar en niveles anormalmente altos para ver si continuarán con fuertes subidas de tipos de interés que perjudican a los mercados o las subidas se moderarán.

Tanto los responsables de Estados Unidos como en Europa han anunciado que viendo los últimos datos de inflación y crecimiento económico, seguirán subiendo los tipos de interés, pero no tan rápido como pensaban. Eso no quiere decir que los tipos puedan llegar al 5% o 4% en ambas zonas dependiendo de los datos que vayan saliendo. Pueden llegar, pero tardarán más tiempo.

Las bolsas ya tienen previsto esas subidas de tipos y que esas subidas van a provocar recesión.

Los indicadores adelantados como los PMI, confianza del consumidor, etc. indican que estas subidas de tipos no están dañando fuertemente la economía. Pero es más con datos reales no indicadores, las ventas del día de Acción de Gracias en Estados Unidos subieron un 3% cuando se esperaba una caída del 1%.

Por lo tanto, no se está viendo por ahora un daño en la economía la política restrictiva de los bancos centrales. Aunque es pronto todavía para sacar conclusiones definitivas.

Respeto a China, Jose Andrés apunta que China es el gran engaño de este siglo, como cuando se produjo la caída de la URSS a finales del siglo pasado. No se sabe si los datos que proporcionan son ciertos o no. La política de COVID 0 está perjudicando su economía. España ha cedido toda la fabricación y ahora no sabemos cómo volver a recuperar parte de esas fábricas. La economía se mezcla con la política, globalización, medio ambiente...

