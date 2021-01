Laura Blanco, asesora de Drasanvi, nos cuenta en qué consiste el servicio de "Health Coach"

Cuanto más avanza el mes de enero, menos consecuentes somos con nuestros propósitos de año nuevo. Dejar de fumar, practicar más deporte o bajar de peso son las metas más populares entre los españoles, pero solo un 8%, según varias encuestas, logran su objetivo. Por eso, este año nos ponemos en manos de profesionales desde el principio y hablamos con Laura Blanco, asesora de Drasanvi, para que nos cuente en qué consiste el servicio de Health Coach que ofrecen de manera gratuita y cómo nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas de un modo saludable.

Laura explica que sólo acudimos a los nutricionistas cuando queremos perder peso, pero hay muchos otros hábitos que podemos mejorar con su ayuda, como por ejemplo: - Cuando necesitamos cambiar nuestra alimentación porque no somos capaces de reconducir nuestros menús o los de nuestra familia. Ya no solo por cuestión de peso, sino, por el mero hecho de tener una mejor calidad de vida. - Otro perfil, además de para perder peso, es aquella persona que debe ganarlo y, aunque no lo parezca, aumentar de peso de manera saludable también cuesta. - Un Health coach tambié puede ayudar en la elaboración de dietas y rutinas para personas con alguna enfermedad o dolencia, como la diabetes o el colesterol… - O, incluso, para los deportistas que quieran adaptar su alimentación a su tipo de vida para mejorar el rendimiento.

El servicio de Health Coach de Drasanvi es personalizado puesto que cada individuo tiene necesidades muy diferentes y hay que analizarlas para que la dieta sea efectiva y de calidad. Es primordial que sepamos cómo responde nuestro organismo y qué tipo de alimentos, suplementos o rutinas son más beneficiosos.

A las personas que se pongan en manos de Drasanvi, primero se les hace una entrevista personalizada para conocer su alimentación actual y sus hábitos y, así, valorar de qué manera se debe trabajar. Además, se lleva a cabo un estudio corporal de peso, estatura, masa corporal… Y se establacen unos objetivos reales. No se pueden establecer metas imposibles que van a frustrar al paciente, por lo que la parte psicológica también es clave. Por último, se elabora una dieta personalizada y se hacen consultas periódicas para ir ajustando y readaptando el proceso según las necesidades de cada uno. La meta final es inculcar unos hábitos que se queden para siempre en sus vidas sin la necesidad del apoyo del Health Coach.

Para formar parte del programa Health Coach las prsonas interesadas pueden informarse en el Espacio Drasanvi de El Corte Inglés, ubicado frente a la parafarmacia, e incluso se puede obtener asesoramiento en alguna de las farmacias o herboristerías con las que Drasanvi colabora.

Es un servicio gratuito y quien lo desee puede preguntar sin compromiso alguno, tanto los clientes como los negocios que deseen incluir entre sus servicios el de Health Coach, Además y debido a la pandemia es posible hacer el seguimiento vía telefónica y por videollamada para evitar desplazamientos.