Las empresas tecnológicas suben con fuerza en las bolsas.Analizamos este cambio de tendencia con Renta 4 Banco

Otra semana más vemos cómo las bolsas hacen nuevos máximos y cómo las tecnológicas toman el relevo otra vez.

Jose Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 Banco, explica en Cope que las tecnológicas han vuelto con fuerza: Apple ha subido más de un 8%, Amazon y Google más de un 6%, Microsoft un 5,5% y Facebook un 4,6%.

Estas subidas tienen que ver con las buenas previsiones económicas en Estados Unidos. En marzo se produjo más de 1 millón de creación de puestos de trabajo y las "previsiones adelantadas" por los índices manufactureros y de servicios, anticipan un fuerte crecimiento del PIB en la principal economía del mundo.

Recordar que esos "indicadores adelantados" son encuestas que se hacen a los gerentes de compras y ejecutivos sobre sus previsiones de pedidos, empleo, producción, etc. Son por tanto un buen indicador de lo que puede hacer la economía en los meses siguientes.

Por otro lado para los inversores está claro que tarde o temprano se acabará por controlar la pandemia gracias a las vacunas. Este optimismo queda patente en el llamado modelo Biden-Yellen ( el Presidente de Estados Unidos y el equivalente a ministra de economía en nuestro país). Es el denominado modelo de la MTM o Moderna teoría monetaria.

Según este modelo, el endeudamiento público y los déficits fiscales son irrelevantes mientras no haya inflación, siempre y cuando se puedan financiar con la emisión de moneda por el Banco Central, en el caso de EE.UU. por la Fed. Parece que el presidente Biden confía ciegamente en este modelo y va a elevar la inversión y gasto público sin límites aunque haya pleno empleo y se genere inflación.

En Japón llevan varias décadas poniendo en práctica el MTM y en Europa desde 2015, pero los resultados no han sido los esperados. Biden piensa que si no ha funcionado es porque no se ha empleado la suficiente munición. Esto solo funcionó en el llamado “New Deal” pero esto se pudo conseguir porque entre medias estuvo la 2ª guerra mundial.

Hay quien dice que la pandemia es como una pequeña guerra mundial. Sea así o no las consecuencias son abundancia de dinero barato lo que da facilidades para invertir en activos de riesgo. Esto ha pasado otras veces pero la novedad es que da la impresión de que va a ser así para siempre. Parece que si el inversor no entra ahora, se va a perder la oportunidad.

Estamos ante un ciclo de crecimiento sin precedentes. Bloomberg TV especializada en economía lo llama la madre de todas las recuperaciones. Otros analistas dicen que hay una gran especulación debido a la abundancia de dinero barato, lo que es una realidad es que los mercados siguen subiendo y apenas hay correcciones que permitan entrar a los inversores rezagados.

Ahora va a empezar la temporada de presentación de resultados empresariales del primer trimestre y se espera que sean muy buenos confirmando la subida de los mercados. Tampoco hay que olvidar la inflación. Un fuerte repunte de la inflación afectaría al precio de los bonos que sería negativo para las bolsas.

