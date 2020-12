Jose Andrés Alvarez, asesor financiero de Renta 4 Banco, hace un pronóstico económico para 2021

José Andrés Álvarez, asesor de inversiones de Renta 4 banco, nos acompaña hoy en Cope León para analizar las noticias que han afectado a los mercados en el último mes.

Jose Andrés asegura que las 2 grandes preocupaciones han sido las negociaciones entre Reino Unido con la UE y todo lo que rodea a la pandemia, vacunas incluidas.

Respecto al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, de momento no cambia nada, aunque, según Álvarez, al comerciar con un país que no está en la UE la burocracia se va a incrementar. En lo relacionado con la pesca, la UE tendrá que ceder el 25% de la cuota. Para los inversores españoles, las empresas cotizadas en bolsa que tienen intereses en ese país han valorado positivamente el acuerdo. Al menos hasta 2025.

El asesor financiero de Renta 4 Banco pone de relieve algunos aspectos positivos del Reino Unido que se han ocultado, como son la fuerte desregulación que va a poder hacer al no estar bajo la fuerte burocracia de la UE. Esta desregulación va a fomentar la competencia y acercarse más a una economía de mercado.

Jose Andrés cree que la UE se está quedando muy rezagada con respecto a Asia y América. A su juicio se va a convertir en un gran parque turístico y de servicios sin ninguna tecnología punta. Para invertir en empresas europeas, recomienda hacerlo en aquellas que estén en todo el mundo puesto que las que solo tengan negocios aquí, no crecerán.

Preguntado por las inversiones de cara al 2021 Álvarez afirma que no le gusta hacer pronósticos; para eso están las casas de análisis como la de Renta 4 Banco ( r4.com). Jose Andrés no cree que se pase del 2,2% en Estados Unidos ni del 2% en la Unión Europea, habrá una rotación de dinero de los más alcistas como tecnología y renovables a los más castigados, banca, ocio y turismo, comercio minorista. Las malas noticias para los ahorradores seguirán al no haber inflación, los tipos históricamente bajos seguirán. Su rcomendación: hay que cambiar de ahorrador a inversor.

Renta 4 Banco está en Ordoño II 35.