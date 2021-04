IMU es la plataforma ciudadana de activistas en defensa de los motociclistas y las motocicletas

Hoy en Cope León conocemos mejor a IMU, la plataforma ciudadana de activistas en defensa de los motociclistas y las motocicletas, a través de Juan Carlos Toribio, presidente de la asociación en León. La Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas.

El mal estado de las carreteras, la mala señalización, las pinturas deslizantes, los ineficaces y peligrosos quitamiedos, deficientes sistemas de contención en puentes...provocan multitud de accidentes, comprometiendo seriamente la seguridad víal de este colectivo o poniendo en peligro la vida o integridad de los ciudadanos, por eso, una de las principales vías de actuación de la plataforma, se canaliza a través del departamento de Seguridad vial, que ejecuta la denuncia e informa de las situaciones en las vías públicas que deben rectificarse. Desde el año 2015 han sido más de 500 expedientes los abiertos por este departamento por más de 5.000 infracciones contra la seguridad vial asociadas al estado y conservación de las carreteras.

Otro de los caballos de batalla de IMU gira entorno al uso del airbag. A través de una encuesta, se ha mostrado el sentir general de los motoristas sobre la obligatoriedad de este elemento, donde el 91,2% opina que no sea una prenda obligatoria, por eso, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas insta al presidente del Gobierno, al ministro del Interior y al director de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no se imponga por ley. Desde IMU, inciden en la oferta que hay actualmente como uno de los grandes puntos negativos de este tipo de prenda, añadiendo que "el mercado actual pone a disposición de los usuarios de motocicletas infinidad de chalecos de airbag no certificados que vulneran la protección más básica de consumidores y usuarios. Con más de un 80% de incumplimiento, el despropósito de la desprotección de los motociclistas en materia de usuarios y consumidores está servido.

Por otro aldo, IMU también organiza cursos, informa sobre eventos relacionados con el motor y las novedades presentadas por los fabricantes de motocicletas, da consejos sobre qué motos comprar o cómo solicitar ayuda en carretera por ejemplo, o apoyan a las motos clásicas.

Hacerse socio de IMU, tiene un coste de 30 € AL AÑO. Equivalente a 2,5 € al mes. Además, desde el 1 de enero de 2021, han puesto en funcionamiento el Carnet Familiar.

Su página web es seguridadmotociclistas.org