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HOY EN COPE LEÓN HABLAMOS CON LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LEÓN
Tiempo de lectura: 1 Actualizado13:49
LAURA LÓPEZ PÉREZ, DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LEÓN, PIDE A LOS OYENTES AYUDA PARA ACOGER EN INVIERNO A PERROS QUE NECESITAN UN HOGAR CÁLIDO Y CONFORTABLE PARA VIVIR, ESPECIALMENTE A LOS CACHORROS Y PERROS MÁS ANCIANOS, COMO POR EJEMPLO:
-TURCO, DE 9 AÑOS, TÍMIDO Y MUY SOCIABLE
-HEIDI, PERRITA NEGRA DE 11 AÑOS, CIEGA DE UN OJO, MUY TRANQUILA, CARIÑOSA Y AMANTE DE LOS NIÑOS,
-LORA, DE 9 AÑOS Y COLOR CANELA, MUY TÍMIDA Y TRANQUILA,
-O GOLFO, UN PERRO DE RAZA PEQUEÑA QUE NO DA UN RUIDO.
LA PROTECTORA SOLICITA ADEMÁS MANTAS, MEDICAMENTOS Y PIENSO PARA ATENDER A LOS 200 PERROS ACOGIDOS.
ESTÁN EN LA CARRETERA DE VILECHA. CONSULTA SU PÁGINA DE FACEBOOK.
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