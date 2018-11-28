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    HOY EN COPE LEÓN HABLAMOS CON LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LEÓN

    Tiempo de lectura: 1 Actualizado13:49

    LAURA LÓPEZ PÉREZ, DE LA ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS DE LEÓN, PIDE A LOS OYENTES AYUDA PARA ACOGER EN INVIERNO A PERROS QUE NECESITAN UN HOGAR CÁLIDO Y CONFORTABLE PARA VIVIR, ESPECIALMENTE A LOS CACHORROS Y PERROS MÁS ANCIANOS, COMO POR EJEMPLO:

    -TURCO, DE 9 AÑOS, TÍMIDO Y MUY SOCIABLE

    -HEIDI, PERRITA NEGRA DE 11 AÑOS, CIEGA DE UN OJO, MUY TRANQUILA, CARIÑOSA Y AMANTE DE LOS NIÑOS,

    -LORA, DE 9 AÑOS Y COLOR CANELA, MUY TÍMIDA Y TRANQUILA,

    -O GOLFO, UN PERRO DE RAZA PEQUEÑA QUE NO DA UN RUIDO.

    LA PROTECTORA SOLICITA ADEMÁS MANTAS, MEDICAMENTOS Y PIENSO PARA ATENDER A LOS 200 PERROS ACOGIDOS.

    ESTÁN EN LA CARRETERA DE VILECHA. CONSULTA SU PÁGINA DE FACEBOOK.

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