La gira de Navidad del gaitero Carlos Nuñez recala de nuevo en León este sábado 10 de diciembre

El sábado 10 de diciembre el músico Carlos Nuñez cumple con la tradición y de nuevo visita el Auditorio Ciudad de León dentro de su gira de Navidad 2022.

Como cada año, León será el escenario de un nuevo concierto del gaitero que se rodeará de un gran elenco de músicos y colaboradores que nos harán viajar por la esencia de la música celta a través de países como Irlanda, Escocia o Bretaña, y también por el mundo hispánico que forma parte del mundo celta. Habrá referencias a la música tradicional leonesa y participarán entre otros el también gaitero Bras Rodrigo y un coro leonés.

Entradas a la venta en www.auditorioleon.es y www.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio Ciudad de León

Carlos Núñez, con más de 1.000.000 de discos vendidos, cuenta con muchos premios y nominaciones que lo avalan: Un Grammy por el disco grabado con sus maestros The Chieftains; dos nominaciones a los Grammys Latinos; Premio Ondas al mejor directo y el Premio de la Crítica Alemana, Preis der Deutschen Schallplattenkritik. En sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder y Roger Hodgson de Supertramp y ha compartido escenario con primerísimas figuras como Bob Dylan, Sinéad O’Connor yThe Who.