"Felipe II, el enigma del hombre enfermo" de Antonio Martínez Llamas se presenta el jueves 16 de marzo en León

Tras la presentación en el Palacio Real de Madrid, el escritor leonés Antonio Martínez Llamas trae a Cope León su nuevo libro ‘Felipe II. El enigma del hombre enfermo’ publicado por Eolas y Menoslobos.

"Felipe II, el enigma del hombre enfermo" no solamente se ocupa en profundidad de los sucesos relacionados con la salud del Rey Prudente, donde la paradigmática gota, como no podía ser de otra manera, está con el protagonismo que se merece. Este ensayo tambien pone al descubierto cómo era la medicina del siglo XVI, tan entroncada en el galenismo arabizado y el poso hipocrático; pero igualmente sometida al recurso inútil de la mentalidad mágica. Felipe II disfrutó de una longevidad apreciable, y su currículo como enfermo no siempre ha contado con la atención suficiente por parte de los historiadores. Leer este ensayo puede ayudar a despejar dudas y tambien poner grilletes a errores anteriores, uno tan insólito como asegurar que Felipe II padeció el drama de una sífilis congenita. Sea como fuere, no conviene olvidar que ciertas decisiones importantes Felipe II las tomó atribulado por los desbarajustes de su cuerpo. Este ensayo acaso sea otro impulso añadido para conocer la otra intrahistoria del Rey del Mundo.

Entre los capítulos, el escritor destaca uno en especial, el referido al año 1580. Estando en Portugal el rey cae gravísimamente enfermo. Cronistas e historiadores atribuyeron su estado auna gripe sin embargo Antonio defiende que al tratarse de una afección vírica, que cursaba con insuficiencia respiratoria, concluye que podría tratarse de una variente del coronavirus.

La presentación de "Felipe II, el enigma del hombre enfermo" tendrá lugar en León el jueves 16 de marzo a las 19:30 h. en el salón de actos del Ayuntamiento de León, en la calle Alfonso V.