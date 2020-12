Hoy en Cope León, en el espacio "Relipalabras: ecos del aula", hemos tenido como invitada a Estrella París García, profesora de Religión católica en el IES Legio VII.

Le preguntamos a Estrella qué supuso para profesores, alumnos y padres el final del curso 19-20 con la enseñanza online. En un principio, según esta profesora, fue un poco caótico. "Todo sucedió muy rápido; nos fuimos d finde un viernes y el lunes estábamos confinados. A todos nos cogió desprevenidos y, por tanto, pues todos nos movimos sin guía y eso, supone improvisar. No teníamos una plataforma común para comunicarnos con los alumnos. Tuvimos que buscar correos, formar equipos, alumnos con los que era imposible contactar… Los equipos directivos ayudaron mucho, pero, insisto en que para ellos también fue todo nuevo. Poco a poco se fue normalizando a base de mucho trabajo y un gran esfuerzo por parte de todos; más del profesorado, padres y alumnos que por parte de las autoridades Se ha notado, también, la falta de recursos de muchas familias, por lo que la diferencia social entre alumnos se hizo más visible. Al final, el curso acabó y bastante bien, con el esfuerzo de todos".

Respecto a cómo ha sido el inicio de este nuevo curso, Estrella comenta que al principio hubo una gran incertidumbre. No se tenía claro cómo se iba a actuar en caso de contagios. Hubo que separar el alumnado. No había aulas suficientes pues al estar a metro y medio de distancia y la cantidad de alumnado por clase tuvo que reducirse. Tubieron que sacar aulas de donde no las había: cocinas transformadas, aulas específicas dejaron de serlo, bibliotecas…. Se realizaron protocolos covid. Cursos intensivos para sacar el mayor partido a las plataformas… Poco a poco se fue normalizando todo y siguen trabajando para que la educación y enseñanza no se vea deteriorada.

Por otra parte, Estrella afirma que la ley Celáa supone un absoluto desprecio a la asignatura de religión y, por tanto, a los profesionales que la imparten, al alumnado y a sus padres. "Es un claro atropello al derecho constitucional de los padres a elegir el modelo educativo que crean conveniente para sus hijos; un atropello a la libertad religiosa. Se saltan los acuerdos con la Santa Sede. Es decir, han hecho de manera unilateral lo que han querido, y esto es eliminar la religión en la escuela; y todo por unas ideas partidistas, sin pensar en la ciudadanía. Aclarar el papel de la asignatura: No es catequesis, a los alumnos se les evalúa la adquisición de conocimientos no su fe; no es una simple cultura religiosa, busca la profundidad del ser humano, esa necesidad de respuesta, de búsqueda de la Verdad; potencia la libertad del alumno, la libertad de elegir, y de elegir con criterio propio; además trata al hombre como ser moral: esto es importantísimo ya que de nuestras decisiones depende el destino del mundo; de poco va a servir poseer muchos conocimientos si no le damos su espacio a la educación moral; y todo esto lo hace con rigor académico. Es decir, la religión es para el bien común".

Estrella otorga el premio "Relieco" a Don Julián López Martín y el premio "Relipalabro" a la ministra y al gobierno en su conjunto.