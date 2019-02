Tiempo de lectura: 1



De los creadores de Symphonic Rhapsody of QUEEN llega ahora a León “History of Rock”, una puesta en escena sorprendente que no te dejará indiferente.

Vive el espectáculo de rock más grande y más emocionante con la música que cambió el mundo desde ROLLING STONES, BEATLES o LEED ZEPPELIN hasta DIRE STRAITS, U2, METALLICA, GUNS N’ ROSES, BON JOVI, AC/DC…este sábado 16 de Febrero en el Auditorio Ciudad de León.

Un espectáculo con: