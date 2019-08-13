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    La Tarde

    Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro

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León

95.3 FM - 1215 OM

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    95.3 FM Y 1.215 OM

    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ y DAVID GARCÍA IGLESIAS

    Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33

    -PLENO CONSTITUCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

    -MARTES Y 13: OJO SUPERSTICIOSOS

    -VISITA AUTOVÍA LEÓN-BURGOS DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS DE LA JUNTA: JESÚS FELIX PUERTA

    -EL PSOE ANALIZA DE LA POLÍTICA DE LA PROVINCIA: INVERSIONES, DESBLOQUEO GOBIERNO ESPAÑA...

    -XAMASCADA 2019: COMPETICIÓN PATINAJE ALPINO EN LÍNEA Y STAKE CROSS DOWNHILL EN VILLABLINO

    -TALLERES CONCEJALÍA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE LEÓN

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