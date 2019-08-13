Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ y DAVID GARCÍA IGLESIAS

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
DIRECTO
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
DIRECTO COPE.ES
Con José Luis Corrochano
95.3 FM Y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado14:33
-PLENO CONSTITUCIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
-MARTES Y 13: OJO SUPERSTICIOSOS
-VISITA AUTOVÍA LEÓN-BURGOS DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS DE LA JUNTA: JESÚS FELIX PUERTA
-EL PSOE ANALIZA DE LA POLÍTICA DE LA PROVINCIA: INVERSIONES, DESBLOQUEO GOBIERNO ESPAÑA...
-XAMASCADA 2019: COMPETICIÓN PATINAJE ALPINO EN LÍNEA Y STAKE CROSS DOWNHILL EN VILLABLINO
-TALLERES CONCEJALÍA JUVENTUD AYUNTAMIENTO DE LEÓN