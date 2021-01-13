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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -LA JUNTA ENDURECE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS

    -VACUNAS COVID-19-CONTAGIADOS EN DOS RESIDENCIAS DE ANCIANOS DE LEÓN Y ASTORGA.

    -PP PRESENTA EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN UNA MOCIÓN DE AYUDAS DIRECTAS PARA LOS HOSTELEROS

    -EL CORTE INGLÉS MANTIENE ABIERTOS LOS ESPACIOS DE VENTA AUTORIZADOS

    -EL SECRETARIO DE PODEMOS EN CASTILLA Y LEÓN, PABLO FERNÁNDEZ, PRESENTA EN EL BIERZO LAS ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE 2021 DE LA JUNTA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -CONSEJERO DE CULTURA DE LA JUNTA SE REUNE CON EL ALCALDE DE ASTORGA

    -EL PSOE DE LEÓN ANALIZA EL ESTADO DEL SECTOR CULTURAL Y EXIGE AYUDAS DE LA JUNTA

    -CANDÍN INICIA LOS TRÁMITES PARA CAMBIAR SU DENOMINACIÓN POR LA DE ANCARES


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    Con José Luis Corrochano

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