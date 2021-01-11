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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -TEMPORAL "FILOMENA"-MARIO RIVAS, ALCALDE DE VILLABLINO

    -INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19: LA JUNTA ESTUDIA MÁS MEDIDAS RESTRICTIVAS. VACUNAS

    -MIEDO DE LOS HOSTELEROS A UN NUEVO CIERRE.

    -AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA. CONCEJALIA PERSONAL: CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO MARCO-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -CUIDADANOS EN EL AYTO DE LEÓN EXIGE LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA INTELIGENTE DE RESIDUOS EN LA CIUDAD

    -PABLO FERNÁNDEZ, SECRETARIO REGIONAL DE PODEMOS EN CYL, INFORMA DE LAS ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA

    -PP EN EL BIERZO EXIGE A LA ALCALDESA DE FABERO, MARI PAZ MARTÍNEZ, QUE DEJE SU CARGO POR TENER DOS CAUSAS PENALES ABIERTAS

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con José Luis Corrochano

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