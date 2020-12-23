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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -MENSAJE VERÓNICA CASADO POR LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. PRUDENCIA Y PACIENCIA

    -799 AGENTES EN LEÓN VIGILAN EL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITRE PERIMETRAL DEL 23 AL 26 DE DICIEMBRE.

    -EL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO PIDE PRECAUCIÓN EN LA REUNIONES FAMILIARES ESTA NAVIDAD-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO EN EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

    -FUNDACIÓN ALIMERKA AYUDA A DISTINTAS ASOCIACIONES EN LOS MENÚS NAVIDEÑAS

    -LA CAMPAÑA DE CÁRITAS EN LAS EMISORAS COPE DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA RECAUDA 22.627 EUROS

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    La Lupa Noticias

    Con Ana Samboal y Raquel Caldas

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