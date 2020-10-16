Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
95.3 FM Y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:34
-MEDIDAS PARA CONTENER EL COVID. PREOCUPANTE AUMENTO DE CONTAGIOS EN LEÓN
-EL ALCALDE DE LEÓN NO DESCARTA QUE SE PRORROGUEN LAS MEDIDAS RESTRICCTIVAS
-DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA FACULTAD DE MEDICINA EN LA ULE
-CRÍTICAS A LA JUNTA POR LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA
-BONOS AL CONSUMO EN PONFERRADA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS
-EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DEFIENDE EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMEINTOS PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN
-DOMUND 2020
-PREMIO LETEO 2020: ANA LUISA AMARAL
En directo 2