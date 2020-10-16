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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -MEDIDAS PARA CONTENER EL COVID. PREOCUPANTE AUMENTO DE CONTAGIOS EN LEÓN

    -EL ALCALDE DE LEÓN NO DESCARTA QUE SE PRORROGUEN LAS MEDIDAS RESTRICCTIVAS

    -DEBATE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA FACULTAD DE MEDICINA EN LA ULE

    -CRÍTICAS A LA JUNTA POR LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

    -BONOS AL CONSUMO EN PONFERRADA-CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DEFIENDE EL TRABAJO CONJUNTO DE LAS DIPUTACIONES Y AYUNTAMEINTOS PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN

    -DOMUND 2020

    -PREMIO LETEO 2020: ANA LUISA AMARAL

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    Con José Luis Corrochano

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