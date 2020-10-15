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    -INCIDENCIA COVID EN LEÓN. 176 CASOS CONFIRMADOS. 4 FALLECIDOS. MÁS CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS.

    -DÍA DE LA MUJER RURAL. GRUPO DE GANADERAS EN RED.

    -INAUGURACIÓN DEL CURSO EN LA UNED Y PRESENTACIÓN DEL TÍTULO PROPIO "INTERNET DE LAS COSAS"-CRÓNICA DE JACOBO CASAS.

    -MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ ACOGE LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL "BAJADA DE BANDERA" SOBRE EL ASESINATO DE 14 TAXISTAS A MANOS DE ETA.

    -PRESENTACIÓN XXXVI JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL BIERZO.

    -CIUDADANOS PIDE QUE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ANIMALES DOMÉSTICOS EN LEÓN EXIJA A LOS DUEÑOS LIMPIAR EL ORÍN DE SUS MASCOTAS

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