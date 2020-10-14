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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

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    -REUNIÓN TELEMÁTICA DEL ALCALDE DE LEÓN CON RESPONSABLES DE LA JUNTA. DIEZ PIDE MEDIDAS CONCRETAS EN EL ÁMBITO SANITARIO PARA PALIAR LA COMPLICADA SITUACIÓN FRENTE AL COVID. LLAMAMIENTO RESPONSABILIDAD CIUDADANA.

    -MEDIDAS RESTRICTIVAS EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. AGRADECIMEINTO DE LA ALCALDESA CAMINO CABAÑAS A LA POBLACIÓN POR CUMPLIR CON LAS RESTRICCIONES.

    -ENDESA ADJUDICA A LA EMPRESA RECIFEMETAL EL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA

    -PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS A LAS RUTAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL BIERZO: SCAPE ROOM Y GEORRUTA- CRÓNICA DE JACOBO CASAS

    -UPL PIDE AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN QUE CONCEDA PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN DE VELADORES EN LA HOSTELERÍA

    -PP PREGUNTA EN EL SENADO POR LA CIUDAD DEL MAYOR DE LEÓN

    -LA XIV MARCHA SOLIDARIA DE PONFERRADA SE DESARROLLA EN FORMATO VIRTUAL

    -PROGRAMACIÓN CULTURAL EN EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN PARA ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2020

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con José Luis Corrochano

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