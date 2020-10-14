Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
95.3 FM Y 1.215 OM
Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:34
-REUNIÓN TELEMÁTICA DEL ALCALDE DE LEÓN CON RESPONSABLES DE LA JUNTA. DIEZ PIDE MEDIDAS CONCRETAS EN EL ÁMBITO SANITARIO PARA PALIAR LA COMPLICADA SITUACIÓN FRENTE AL COVID. LLAMAMIENTO RESPONSABILIDAD CIUDADANA.
-MEDIDAS RESTRICTIVAS EN SAN ANDRÉS DEL RABANEDO. AGRADECIMEINTO DE LA ALCALDESA CAMINO CABAÑAS A LA POBLACIÓN POR CUMPLIR CON LAS RESTRICCIONES.
-ENDESA ADJUDICA A LA EMPRESA RECIFEMETAL EL DESMANTELAMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA DE COMPOSTILLA
-PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ALTERNATIVAS A LAS RUTAS DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL BIERZO: SCAPE ROOM Y GEORRUTA- CRÓNICA DE JACOBO CASAS
-UPL PIDE AL AYUNTAMIENTO DE LEÓN QUE CONCEDA PERMISOS PARA LA INSTALACIÓN DE VELADORES EN LA HOSTELERÍA
-PP PREGUNTA EN EL SENADO POR LA CIUDAD DEL MAYOR DE LEÓN
-LA XIV MARCHA SOLIDARIA DE PONFERRADA SE DESARROLLA EN FORMATO VIRTUAL
-PROGRAMACIÓN CULTURAL EN EL AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN PARA ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2020
-DEPORTES CON CARLOS GARCÍA
En directo 2