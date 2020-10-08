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    Escucha el INFORMATIVO MEDIODÍA en COPE LEÓN con MARIBEL FERNÁNDEZ

    Tiempo de lectura: 1Actualizado 14:32

    -PROBLEMAS DE COBERTURA MÓVIL Y DE INTERNET EN PUEBLOS DE LA PROVINCIA. INFORME AFECTADOS-ALCALDE DE ALMANZA

    -PLENO EN EL AYUNTAMIENTO DE CACABELOS. RETIRADA RETRIBUCIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO. EXPULSION ADOLFO CANEDO

    -CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN EXIGE QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO AGILICE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE SUPRIME LA RECOGIDA DE BASURAS Y LÍNEA DE AYUDAS PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

    -EL PP PIDE AL ALCALDE DE LEÓN QUE NO PARALICE LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE LEÓN

    -JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL BIERZO ORGANIZADAS POR EL CONSEJO COMARCAL-CRÓNICA JACOBO CASAS

    -PREMIO LETEO 2020: ANA LUISA AMARAL, POETA PORTUGUESA

    -DEPORTES CON CARLOS GARCÍA

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    Con Antonio Jiménez y Susana Ollero

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